Ворог втрачає впевненість, – Гуменюк сказала, що відбувається на лівобережжі Херсонщини
Сили оборони продовжують розширювати плацдарм на лівобережжі Херсонської області. На цьому напрямку побільшало професійних російських військових, однак разом з ними з'явились і нові проблеми.
Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла 24 Каналу, що інтенсивність штурмових дій ворога нестабільна. Це зумовлено, зокрема, розбратом всередині окупаційної армії.
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Що відбувається на Херсонському напрямку
У Херсонській області зменшилась кількість підрозділів типу "Шторм Z". Однак разом з тим побільшало морських піхотинців.
Справді, вони підтягнули оперативні резерви з використанням морської піхоти, а також десантно-штурмових військ. Але при цьому в них є суттєвий морально-психологічний дисонанс,
– зазначила Наталія Гуменюк.
Річ у тім, що ці підрозділи вже навчені, усвідомлюють потужність цієї операції, тож розуміють, що без підтримки авіації та бронетехніки, штурми вдалими бути просто не можуть. Вимагаючи таку підтримку у командування, окупанти наражають себе на внутрішні суперечки.
"Ми констатуємо хвилеподібний спад та підйом штурмових дій. Вони, щойно акумулюють зусилля, підвищують інтенсивність штурмів до 9 – 10 за добу. Як тільки у них виникає внутрішнє непорозуміння, знову відбувається спад – 2 – 4 штурми", – розповіла Гуменюк.
Сили оборони контролюють ситуацію. Штурми росіян здебільшого невдалі, тож їм доводиться повертатися на зайняті позиції. До слова, в районі українського плацдарму облаштована "смуга неповернення" з бронетехніки, яку спалили Сили оборони.
"Переходячи цей психологічний рубіж, ворог втрачає впевненість у власних діях", – пояснила речниця ОК "Південь".
Українським військовим вдається утримувати плацдарм та продовжувати розширювати його.
Останні новини з лівобережжя Херсонщини
- Впродовж кількох останніх днів російські окупанти зменшили кількість штурмів на Херсонському напрямку. А українські військові тим часом демонструють чудову роботу зі знищення техніки ворога. За 11 січня Сили оборони знищили 18 одиниць бронетехніки ворога, 11 з яких – важка артилерія.
- Власне кажучи, саме згадані морпіхи не бажають проводити штурмові дії. Багато окупантів бачать такий бойовий вихід як "квиток в один кінець". Адже навіть евакуація – це доволі складний процес, який не можуть нормально провести через природну фортифікацію – річку Дніпро.
- Варто також додати, що у Міністерстві оборони Великої Британії повідомили про успіхи Сил оборони у Кринках. Завдяки ефективному використанню FPV-дронів у цьому селі знищили 90% російської військової техніки.