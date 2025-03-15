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15 березня, 23:03
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Прем'єра Хорватії госпіталізували через проблеми із серцем

Сергій Попович
Основні тези
  • Прем'єра Хорватії Андрея Пленковича госпіталізували через порушення серцевого ритму, яке виявилось доброякісним.
  • Лікарі успішно провели процедуру, і Пленкович, ймовірно, залишить лікарню вже в суботу.

Прем'єра Хорватії Андрея Пленковича госпіталізували. У нього сталося порушення серцевого ритму.

Лікарі успішно провели усі необхідні процедури. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на HINA.

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У якому стані хорватський прем'єр

Глава хорватського уряду Андрей Пленкович був госпіталізований у п’ятницю ввечері через порушення серцевого ритму. Медики провели необхідну процедуру в Загребському госпітальному центрі.

За інформацією лікарів, порушення серцевого ритму було доброякісним. Процедура пройшла успішно, і вже в суботу Пленкович, ймовірно, залишить лікарню.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск перебуває в лікарні імені Аґостіно Джемеллі, проходячи терапію. Стан Папи покращується, понтифік почувається краще, проте лікарі обережні в оцінках. Ніч проти 11 березня також минула спокійно для нього. Вранці він прослухав реколекційну проповідь, а потім молився у каплиці, розташованій поруч з його палатою. 

88-річний Папа Римський має хронічну хворобу легенів і видалену частину цього органу.