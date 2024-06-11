Головної мети не досягли: Плетенчук розповів, якими були завдання росіян у Чорному морі

З самого початку повномасштабної війни Росія хотіла повністю захопити контроль над Чорним морем з боку України. Їм не вдалося цього зробити. І це реально одна з важливих перемог нашої держави.

Про це 24 Каналу розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, зауваживши, що Україна відігнала російські кораблі від північно-західної частини Чорного моря. Цікаво, що їм небезпечно перебувати навіть у центральній його частині. Тому вони відводили кораблі до того ж Новоросійська.

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Які були плани в Росії

Як наголосив Плетенчук, найголовніше те, що зараз Росія не має можливості впливати на український зерновий коридор. На початку повномасштабної війни країна-агресорка планувала відрізати Україну від моря. Там залишалося всього лиш три основні порти, які окупантам потрібно було захопити.

Їм залишалося перекрити останні три порти, щоб Україна не могла експортувати основні види своїх товарів. Насамперед це збіжжя. Це – геополітичний інструмент росіян. Вони намагаються впливати на продовольчу кризу. Зокрема і на Глобальному Півдні,

– сказав Плетечук.

На морський експорт припадало близько 90% всього українського експорту. Без нього було б надзвичайно складно, враховуючи усі ці ситуації з блокуванням кордонів, які відбувалися у ті й ж Польщі.

Зараз окупанти не можуть тиснути власними кораблями. Звісно, вони намагаються це робити за допомогою авіації. Але там вже зовсім не такі масштаби.

Звісно, є панування російської авіації в північній частині Чорного моря. Але, попри це, вони не можуть вже перехоплювати цивільні судна, погрожувати їм, висаджувати туди групи. А судновласники продовжують користуватися нашим коридором,

– підкреслив Плетенчук.

Проблеми російських кораблів: коротко