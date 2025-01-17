"Військові небезпечні": Плетенчуку і двом офіцерам не дозволили пообідати у закладі Києва

Речник Військово-морських Сил розповів про те, що йому та двом товаришам, теж військовим, відмовили у проханні пообідати в одному зі столичних закладів. Дмитро Плетенчук розкритикував ставлення частини суспільства до захисників.

Так, речник ВМС поділився у дописі в Facebook історією, яка трапилася з ним та колегами, передає 24 Канал.

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Плетенчуку не дали пообідати у хостелі Києва

За словами Плетенчука, дівчина на рецепції хостела Hostel Vshokoladi у Києві відмовила йому "разом з двома поважними офіцерами в однострої" пообідати в закладі. Свою відмову та обґрунтувала тим, що, мовляв, "військові – небезпечні".

Далі капітан 3 рангу попросив у дівчини телефон керівника, а у відповідь знову пролунали відмова і самовпевненість.

Плетенчук підкреслив, що цей випадок – доказ того, що досі є частина суспільства, яка прагне залишатися осторонь від війни і не хоче із розумінням ставитися до ветеранів.

Я завжди намагаюся тримати себе в руках, бо мій ПТСР – це лайт версія того, через що пройшли штурмовики. Але у хлопців, звісно, може виникнути купа питань на кшталт "чи варто було їх захищати",

– підсумував речник ВМС.

Нагадаємо, у ресторані Noice в Оболонському районі Києва відмовилися обслуговувати військового. Працівник закладу сказав, що заборонило керівництво.