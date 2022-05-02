Плідна робота триває: ще один російський танк згорів дощенту після феєрверку

2 травня 2022 , 16:10
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Джерело:

92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка

Станом на 2 травня втрати росіян становлять вже 23 800 солдатів. Водночас кількість знищених танків вже досягла 1 048 одиниць.

Генштаб зазначає, що лише за минулу добу додалося 22 одиниці знищених танків. І їх кількість постійно зростає. Допомагає у цьому 92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка. 

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Плідна робота зі знищення ворога триває

Відеодоказ філігранних обстрілів із зброї бригади опублікували у соцмережах. Захисники додали, що плідна робота триває. Їхню ініціативу оцінили і коментатори. Серед найпопулярніших: 

  • Віримо! Їб**те їх, хлопці!
  • Хлопці наші, Ви найкращі! Ми Вас чекаємо!
  • Молодці. Чудова робота. Слава ЗСУ

Ще один російський танк згорів дощенту після феєрверку: дивіться відео

Втрати російської армії: останні дані 

За даними британської розвідки, з початку війни Росія пустила у дію понад 120 батальйонних тактичних груп – приблизно 65% від усієї наземної бойової сили. На відновлення їхньої потужності підуть роки. 

Українці й справді стрімко знищують ворога. Лише за одну добу: 

  • Бійці ССО знищили 2 танки – Т-90 і Т-80БВМ. Крім того, пошкоджено 1 МТЛБ. Ще один бронетранспортер знищено. 
  • На Запоріжжі ЗСУ знешкодили майже 80 окупантів та ліквідували чимало ворожої техніки. Як згодом додав секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, серед знищеної техніки є 6 танків. 
  • На світанку поблизу острова Зміїний ЗСУ знищили 2 російських катери. Начальник Одеської ОВА повідомив, що мовиться про катери типу "Раптор". Ліквідувати їх вдалося за допомогою турецьких безпілотників Bayraktar. 
  • Лише на території Донецької та Луганської областей за минулу добу наші бійці відбили 10 атак російських окупантів, а також знищили: 2 танки, 17 артилерійських систем, 38 одиниць бойової броньованої техніки, 10 одиниць автомобільної техніки противника.

До теми – розвідка Британії про нещадні втрати Росії у війні: деталі у відео

 

Автор: Юлія Бабич