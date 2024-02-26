"Ви**у Залужного, Білецький – чмо": нові плівки Пашинського
У справі колишнього виконувача обов'язків Адміністрації Президента Сергія Пашинського з'явилися нові деталі. Йдеться про плівки, на яких чиновник висловлює своє справжнє ставлення до українських захисників, зокрема.
Суд відправив Сергія Пашинського до СІЗО із правом внесення застави у розмірі 272 мільйони гривень. Джерела 24 Каналу надали записи розмов Пашинського зі своїм найближчим оточенням.
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Нові плівки Пашинського
Якщо в офіційних інтерв'ю екснардеп ліпить образ патріота, який допомагає армії, то серед своєї команди він поводиться зовсім інакше – матюкає захисників України та погрожує "розправою" над Залужним. Це стало відомо з нових плівок Пашинського.
Так, зокрема, він використовує лайливі слова на адресу Андрія Білецького, командира Третьої окремої штурмової бригади.
Під час бесіди з іншим співрозмовником колишній посадовець каже, що планує зустрітися із Залужним після Нового року, аби його "ви*ї**ти"
Також Пашинський обговорює, як треба заробляти на оборонці, завищуючи вдвічі вартість продукції для українських військових.
"Вишенька на торті" – Пашинський називає український народ "єб*н*м".
Пашинський показав своє справжнє обличчя: аудіозапис 24 Канал
Справа Пашинського: що відомо
- За даними слідства, Сергій Пашинський, коли він ще очолював Адміністрацію Президента ( з 5 березня по 10 червня 2014 року) разом із бізнесменом Сергієм Тищенком та ще чотирма спільниками незаконно заволоділи конфіскованими державою нафтопродуктами та продали 97 000 тонн палива. У такий спосіб вони завдали державі збитків на 967 мільйонів гривень. Ці кошти мали піти на потреби української армії.
- 12 лютого 2024 року екснардеп та Тищенко отримали підозру.
- 26 лютого Пашинському обрали запобіжний захід. Його триматимуть під вартою до 25 квітня 2024 року. Однак він ще має можливість внести заставу у розмірі 272 мільйони гривень.
- Прокуратура просила про заставу у 299,9 мільйона гривень.
- Відомо, що Пашинський звинувачення відкидає. Він каже, що ніколи не був бізнес-партнером Сергія Тищенка і ніколи не отримував грошей від продажу нафтопродуктів. Екснардеп назвав підозру необгрунтованою.
- Військовослужбовці Мирослав Гай, колишній народний депутат Ігор Лапін та генерал-майор Іван Лісовий висловили готовність взяти Пашинського на поруки. Зокрема, Гай фігурує у новому аудіозаписі. Саме з ним у розмові підозрюваний скаржиться на український народ та нецензурно висловлювлюється на адресу колишнього Головкома.
- Сергію Тищенку, який проходить в одній справі з Пашинським, теж вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 363,360 мільйонів гривень застави.