"Ви**у Залужного, Білецький – чмо": нові плівки Пашинського

У справі колишнього виконувача обов'язків Адміністрації Президента Сергія Пашинського з'явилися нові деталі. Йдеться про плівки, на яких чиновник висловлює своє справжнє ставлення до українських захисників, зокрема.

Суд відправив Сергія Пашинського до СІЗО із правом внесення застави у розмірі 272 мільйони гривень. Джерела 24 Каналу надали записи розмов Пашинського зі своїм найближчим оточенням.

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Нові плівки Пашинського

Якщо в офіційних інтерв'ю екснардеп ліпить образ патріота, який допомагає армії, то серед своєї команди він поводиться зовсім інакше – матюкає захисників України та погрожує "розправою" над Залужним. Це стало відомо з нових плівок Пашинського.

Так, зокрема, він використовує лайливі слова на адресу Андрія Білецького, командира Третьої окремої штурмової бригади.

Під час бесіди з іншим співрозмовником колишній посадовець каже, що планує зустрітися із Залужним після Нового року, аби його "ви*ї**ти"



Також Пашинський обговорює, як треба заробляти на оборонці, завищуючи вдвічі вартість продукції для українських військових.

"Вишенька на торті" – Пашинський називає український народ "єб*н*м".

Пашинський показав своє справжнє обличчя: аудіозапис 24 Канал

Справа Пашинського: що відомо