Площа пожежі – понад 9 тисяч квадратів: перші кадри наслідків атаки по Львову

Росія атакувала Львів дронами-камікадзе типу "Шахед". Окупанти випустили по регіону щонайменше 18 безпілотників. На жаль, наша ППО збила не всі і є влучання у складські будівлі.

На місці падіння уламків спалахнула пожежа площею понад 9 тисяч квадратів. Мер Львова Андрій Садовий пояснював, що масштаб пожежі вражає.

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Які наслідки атаки росіян по Львову

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що російські безпілотники типу "Шахед" атакували Львів орієнтовно о 5 ранку 19 вересня.

Є постраждалі внаслідок падіння уламків. Пошкоджено 3 складські будівлі з подальшим загорянням на площі 9 тисяч 450 метрів квадратних,

– розповіли в МВС.

Вони запевнили, що ліквідація наслідків атаки станом на 9:22 19 вересня триває.



Уламки дронів спричинили пожежу у Львові



Наслідки атаки дронами у Львові / Фото МВС

Рятувальники Львівської області розповіли, що російські загарбники влучили в промислові склади регіону.

Сьогодні (станом орієнтовно на 9:20 19 вересня – 24 Канал) на місці події працює близько 125 рятувальників та понад 30 одиниць спецтехніки. На даний час рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки. Роботи тривають, на місці працюють усі відповідні служби,

– розповіли в ДСНС.

Рятувальники показали місце атаки у Львові / Фото ДСНС

Як рятувальники ліквідовують пожежу у Львові: дивіться відео

Згодом співробітники ДСНС уточнили, що постраждало двоє людей. На жаль, вони знайшли тіло однієї людини. Станом на 9:46 пожежу складських будівель локалізовано на загальній площі 9 тисяч 400 квадратних метрів.



Рятувальники показали наслідки атаки по Львову

Росія атакувала Львівщину дронами