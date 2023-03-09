На площі вийшли тисячі людей 3 день поспіль: у Грузії поновилися протести

У Грузії станом на 9 березня поновилися протести. Люди вимагають звільнити усіх протестувальників, яких затримали під час минулих акцій.

Протест розпочався з виконання трьох гімнів: Грузії, України та ЄС. Участь в акції беруть опозиціонери, громадські активісти, студенти.

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Вони вимагають, щоб влада дотримала обіцянки щодо скандального законопроєкту про іноагентів, а також – звільнення всіх затриманих під час протестів.

У Грузії поновилися протести: дивіться відео

Згодом грузинські ЗМІ повідомили, що всіх затриманих начебто звільнили.

У Кутаїсі (друге за величиною місто Грузії) студенти вишикувалися у живий ланцюг.

Живий ланцюг у Кутаїсі: дивіться відео з мережі

Одіозний закон відкликали з парламенту

Грузинська влада намагалася просунути закон, створений у найкращих традиціях російської пропаганди – про іноагентів. Його фактично "списали" у країни-терористки. Грузинський народ обурили такі дії влади. У країні спалахнули масові протести.

Згодом "Грузинська мрія" – панівна партія у країні – заявила, що відкликає з парламенту скандальний закон. Водночас побідкалися, що на нього наклали начебто хибний ярлик "російського закону".

Тим часом грузинський народ чітко заявив, що готовий боротися за свою свободу та європейське майбутнє країни.