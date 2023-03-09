На площі вийшли тисячі людей 3 день поспіль: у Грузії поновилися протести

9 березня 2023, 18:57
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У Грузії станом на 9 березня поновилися протести. Люди вимагають звільнити усіх протестувальників, яких затримали під час минулих акцій.

Протест розпочався з виконання трьох гімнів: Грузії, України та ЄС. Участь в акції беруть опозиціонери, громадські активісти, студенти.

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Вони вимагають, щоб влада дотримала обіцянки щодо скандального законопроєкту про іноагентів, а також – звільнення всіх затриманих під час протестів. 

У Грузії поновилися протести: дивіться відео

Згодом грузинські ЗМІ повідомили, що всіх затриманих начебто звільнили. 

У Кутаїсі (друге за величиною місто Грузії) студенти вишикувалися у живий ланцюг.

Живий ланцюг у Кутаїсі: дивіться відео з мережі

Одіозний закон відкликали з парламенту

Грузинська влада намагалася просунути закон, створений у найкращих традиціях російської пропаганди – про іноагентів. Його фактично "списали" у країни-терористки. Грузинський народ обурили такі дії влади. У країні спалахнули масові протести

Згодом "Грузинська мрія" – панівна партія у країні – заявила, що відкликає з парламенту скандальний закон. Водночас побідкалися, що на нього наклали начебто хибний ярлик "російського закону".

Тим часом грузинський народ чітко заявив, що готовий боротися за свою свободу та європейське майбутнє країни.

Автор: Мар'яна Бекало