Пляшку віскі продали за 1,1 мільйонів доларів
На аукціоні в Гонконгу пляшку віскі Macallan 1926 року розливу продали за рекордну суму – 1,1 мільйонів доларів. Це рекордна ціна за пляшку алкоголю.
Обидві продані напередодні пляшки були куплені на аукціоні близько 30 років тому, і з тих пір не виставлялися на загальний огляд, пише Bloomberg.
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Віскі Macallan
Відзначається, що вони були випущені в якості подарунків для найвпливовіших і цінних клієнтів Macallan, спеціально для яких відомі художники особисто прикрашали своїми творіннями етикетки пляшок. Зокрема, етикетка пляшки Macallan 1926 року прикрашена малюнком живописця-постмодерніста Валеріо Адамі, в той час як етикетка пляшки Macallan 60-річної витримки вийшла з-під руки художника Пітера Блейка.
Продані за рекордною ціною віскі є частиною обмеженої колекції, яку називають "священним гралем Macallan". Всього в цю колекцію входить 24 пляшки.
Нагадаємо, до нинішніх торгів рекорд і звання найдорожчого віскі в світі належало шестилітровій пляшці 60-річного віскі Macallan, яка була продана майже за 632 тияч доларів в 2014 році.