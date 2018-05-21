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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Пляшку віскі продали за 1,1 мільйонів доларів

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Пляшка віскі Macallan
Пляшка віскі Macallan / Фото з відкритих джерел

На аукціоні в Гонконгу пляшку віскі Macallan 1926 року розливу продали за рекордну суму – 1,1 мільйонів доларів. Це рекордна ціна за пляшку алкоголю.

Обидві продані напередодні пляшки були куплені на аукціоні близько 30 років тому, і з тих пір не виставлялися на загальний огляд, пише Bloomberg.

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Віскі Macallan

 

 

Відзначається, що вони були випущені в якості подарунків для найвпливовіших і цінних клієнтів Macallan, спеціально для яких відомі художники особисто прикрашали своїми творіннями етикетки пляшок. Зокрема, етикетка пляшки Macallan 1926 року прикрашена малюнком живописця-постмодерніста Валеріо Адамі, в той час як етикетка пляшки Macallan 60-річної витримки вийшла з-під руки художника Пітера Блейка.

Продані за рекордною ціною віскі є частиною обмеженої колекції, яку називають "священним гралем Macallan". Всього в цю колекцію входить 24 пляшки.

Нагадаємо, до нинішніх торгів рекорд і звання найдорожчого віскі в світі належало шестилітровій пляшці 60-річного віскі Macallan, яка була продана майже за 632 тияч доларів в 2014 році.

Теги: LifeStyle Алкоголь Аукціон
Джерело: 24 Канал
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