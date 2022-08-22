Окупанти брешуть, що розмінували пляжі у Маріуполі, – Андрющенко розповів про летальні випадки

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни досі не розмінували пляжі. Відомо, що декілька місцевих мешканців загинули, підірвавшись на ворожій міні.

російські загарбники розповідали маріупольцям, що "усе розмінували". Насправді це не так. Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Наразі на береговій лінії міста встановлені таблички про наявність небезпеки. Зазначається, що пляжі заміновані вглиб на 25 – 30 метрів.

Велися роботи по розмінуванню пляжу "Піщаний". Він був дуже щільно замінований, адже розташований поруч з портом, звідти йшла навала. Сказали що розмінували. Але люди виходять на пляжі й бачать такі таблички, тому вони стоять пусті,

– зауважив радник мера Маріуполя.

Він додав, що центральний пляж міста, де відпочивають маріупольці, не був замінований. Тому там роботи не проводилися.

росіяни розміновують вигідні для них об'єкти

Повідомляється, що бойовики держави-агерсорки розміновують лише те, що їм вигідно – зокрема, комбінат Ілліча та комбінат "Азовсталь". Крім цього, вони намагаються убезпечити "своїх".

"росіяни перевіряють ті пляжі, де оселяються російські військові та колаборанти. Де мешкають маріупольці – ніхто там нічого не робить. Підірвалися та й підірвалися", – сказав Андрющенко.

Так, на початку червня у Маріуполі на міні підірвалося двоє цивільних мешканців – бабуся з онуком. Як зауважив Андрющенко, вони пішли на пляж одразу після брехливих заяв росіян про безпечність узбережжя для відпочинку. окупанти записали безліч роликів про розмінування пляжів й закликали містян їх відвідувати.

Дуже сумна історія. Після того знову зачиняли, знову відчиняли. Це постійно відбувається, поки хтось на міні не підірветься,

– наголосив Андрющенко.

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