Пляжі Одеси – не місце для прогулянки, а ймовірний плацдарм для висадки ворожого десанту, – ЗСУ
Джерело:"Фокус"
В Одеській області стався трагічний випадок. Двоє місцевих мешканців не дотрималися обмежень, які запровадили у зв'язку з воєнним станом.
Про це 29 березня повідомив офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.
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У нашому регіоні сталася трагічна подія. Незважаючи на попередження та спеціальні огорожі, двоє мешканців Одеської області знехтували згаданим обмеженням. Обставини трагедії уточнюються,
– сказав військовослужбовець.
Владислав Назаров наголосив, що наразі сили безпеки та оборони вживають виняткових заходів для недопущення влучення ворога на українські території.
"Узбережжя Чорного моря це не місце відпочинку, а ймовірний плацдарм для висадки ворожого десанту, не наражайте себе на небезпеку", – додав офіцер.