Потрібна лише зброя: ексспівробітник СБУ назвав жирну ціль у Росії

Спочатку США дозволили використовувати свою зброю для ударів по російському прикордонню. Згодом Джо Байден заявив, що Україна не має бити американською зброєю углиб Росії на 320 кілометрів, по Москві або Кремлю.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявив 24 Каналу, що усе поступово. Він додав, що українці відреагували з жартами на дозвіл бити поблизу Харкова. Мовляв, нібито "неподалік" цього міста навіть віддалені регіони країни-агресорки.

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Куди можна вдарити в Росії

Згодом з'явилися червоні "буйки" для ударів по території Росії – 200 миль. Це орієнтовно 320 кілометрів. Однак, до цієї відстані ще чимало ворожих об'єктів.

У мене є така фантазія – місто Липецьк. Там є Липецький військовий аеродром. Там стільки літаків розташовано,

– наголосив Ступак.

Ворог має велику кількість різноманітних військових об'єктів. Наприклад, дослідні науково-конструкторські лабораторії, інститути, які проєктують ракети та виготовляють деталі до радарів.

"Нам лише озброєння потрібно і все. Думаю, що на півтора – два місяці так Україна точно буде завантажена, поки всі ці об'єкти знищать. А потім вже дійсно можна ці "буйки" розширювати й розтягувати", – сказав колишній співробітник СБУ.

Москва поки що не цікавить Україну. Вона не має великого значення у цих атаках. Тобто спочатку удари по військових об'єктах ворога, квазівійськових, а далі – треба дивитися.

Що ще треба знищувати на російській території

Можна скільки завгодно не дивитися телевізор в Росії, проте рано чи пізно доведеться мати справу з людьми, які це роблять. Ступак додав, що треба знищувати російське ефірне телебачення. Усе, аби у росіян бодай трохи розчистилися мізки.

"Це на рівні фантазії. Ми ж не можемо знищити все російське ефірне телебачення. Навіть, якщо там буде знищена Луб'янка, це не повпливає на росіян", – наголосив колишній співробітник СБУ.

Вони звикли мислити тим, що їм дають "згори". Тобто – для росіян "нормально" чекати наказів і без них нічого не робити. А людей, які можуть в Росії організувати певний протестний захід, поки що немає.

Дозвіл США на удари по Росії