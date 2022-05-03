По людях гатили з "Іскандерів", шрапнельних снарядів, – Венедіктова про злочини в Ірпені

Українські правоохоронці продовжують розслідування злочинів росіян на Київщині. Слідство з'ясовує ще більш моторошні деталі звірств російських солдатів.

Глава Офісу прокурора Ірина Венедіктова розповіла нові деталі розслідування злочинів, які скоїли окупанти у Київській області. Цинізму та безжальності росіян не було меж.

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Викриття злочинів росіян в Ірпені

Як повідомила генеральний прокурор, Ірпінь є прикладом ефективності двотижневої комендантської години. За цей час правоохоронці провели першопочаткові слідчі дії, провели огляд території міста та зібрали багато доказів, передає 24 канал.

Спочатку за допомогою аерозйомок було вивчено усю територію Ірпеня, також екіпажі з камерами провели фіксацію всіх вулиць міста. Потім місто розбили на квадрати, за вивчення якого відповідала певна група правоохоронців.

Було оглянуто 17 535 об'єктів, 885 з них повністю зруйновані, 2738 зруйновані частково. Слідчі з'ясували, що ворог розташовувався на 6 позиціях, згодом було вилучено 190 вибухонебезпечних предметів.

Прокурори та слідчі зафіксували застосування по мирному населенню протипіхотних мін, мінометних мін 82-го та 120-го калібру, аеробалістичних ракет "Іскандер-М", шрапнельних снарядів зі стріловидними уражаючими елементами. Ця зброя є забороненою Женевськими конвенціями,

– доповіла Венедіктова.

Для судово-медичної експертизи було доставлено 290 тіл, з них – 161 чоловік, 73 жінки, 1 дитина та 55 людських рештків. Причиною смерті 35 осіб є осколкові поранення, а 40 – вогнепальні. 5 осіб загинуло внаслідок черепно-мозкових травм, навіть зафіксовано вплив голоду. У 210 випадках з'ясування причин смерті потребує додаткових експертиз,

Злочини росіян в Україні: останні події

Служба безпеки України вже встановила особи майже 900 російських окупантів, які чинили жахливі злочини на Київщині. Щодо причетності у злочинах ведеться перевірка 2,5 тисячі російських військових, які базувалися у Київській області.

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, вивчення деокупованих територій та побуту росіян свідчить про їх повний моральний розлад. У них немає самоповаги, відповідно, про жодне розуміння людяності йтися не може.

Також на Київщині було виявлено братську могилу, вивчення тіл показало жахливі злочини росіян проти мирного населення.

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