По Миколаєву ворог випустив 5 ракет "Калібр": влучили у цивільну інфраструктуру

Вранці російські окупанти знову обстріляли Миколаїв – випустили 5 ракет типу "Калібр". Руйнувань зазнала громадська інфраструктура. Даних щодо постраждалих наразі немає.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

Увага Ворог атакував десятками ракет, ЗСУ відбили штурм на Харківщині: основне за 122 день війни

Сьогодні о 6 ранку почались нову обстріли. Стріляли ракетами типу калібр. Всього ми нарахували 5 ракет. Відразу після обстрілів ми не повідомляємо місця, куди впали ракети. Поцілили, як завжди, у різні об'єкти громадської інфраструктури та об'єкти, які не експлуатуються,

– зазначив Сєнкевич.

Кількість постраждалих наразі уточнюють. Сєнкевич зауважив, що якщо раніше росіяни обстрілювали Миколаїв касетними снарядами, то зараз ворог використовує крилаті ракети, або ракети типу "Калібр" – вони мають меншу зону ураження, але руйнувань від них більше.

Тривогу на Миколаївщині оголосили близько 06:15.

Зверніть увагу! Вночі та вранці 25 червня російські війська запустили десятки ракет по українській території. Десь 30 з них потрапили по околицях Житомира, зо 2 десятки поцілили по Десні, що Чернігівщині. На Львівщину летіли 6 ракет, проте 2 з них збила ППО.

Більше про неспокійну ніч та численні ракетні обстріли читайте тут.

Атаки росіян на Миколаїв: останні новини

У Баштанському районі вдень 24 червня було обстріляно Широківську громаду. Ворожі боєприпаси влучили по дорогах населених пунктів, значних пошкоджень і потерпілих немає. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді, обстріли сіл по лінії розмежування.

Упродовж дня 24 червня були обстріли в Первомайській громаді Миколаївського району. В селі Новомиколаївка внаслідок обстрілів згорів житловий будинок, інші будинки зазнали часткових пошкоджень.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав миколаївців виїхати з міста через постійні обстріли. Голова ОВА Віталій Кім уточнив інформацію. Він зазначив, що евакуація є добровільною, змушувати людей виїжджати ніхто не буде.

23 червня ракети по обласному центру Росія випустила з підводного човна. За інформацією джерел загорівся термінал з зерном.

Зверніть увагу – старший офіцер Сил ТрО показав, як обороняється Миколаїв: дивіться відео