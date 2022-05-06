"По нам є**шать, а відходити не дозволяють": опір ЗСУ на Харківщині деморалізував росіян

Збройні Сили України дають потужну відсіч російським окупантам на Харківщині. Через це російські військові у паніці та критикують своє командування.

Солдат з Росії обурений, що на передову кидають лише рядовий склад

Такий висновок можна зробити з чергової розмови російського окупанта з матір'ю, яку вдалося перехопити Службі безпеки України.

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Російські підрозділи, які вдерлися в Україну, охоплені панікою через потужний спротив ЗСУ. Війська агресора вже жалкують, що приїхали воювати проти України.

Солдат з Росії розповів, що вони перебувають під щільним вогнем, проте командування не дозволяє відійти.

Пацани вже просто на паніці такий, що... По нам є*шат з мінометів, танків, нах*й, а нам навіть відходити не дозволяють,

– сказав російський окупант.

Солдат з Росії обурений, що на передову кидають лише рядовий склад. Натомість їхні командири сидять у безпечному місці в тилу. Він бідкається, що нічого вже не може змінити.

"Я дуже жалкую, що сюди поїхав. Тут кожен день на рахунку", – резюмував він.

Перехоплена розмова російського військового – відео

Збройні Сили здійснюють контрнаступ на Харківщині

У четвер, 5-го травня, стало відомо, що ЗСУ переходять у контратаку на Харківському та Ізюмському напрямках. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що наші бійці вибиватимуть ворогів.

Раніше українським захисникам вдалося звільнити від окупантів село Руська Лозова, звідки російські військові гатили по Харкову.

Наразі російські військові продовжують обстрілювати Харківщину. Протягом 5-го травня війська агресора завдали 5 ударів по Харкову.

Ворожі обстріли продовжилися і 6-го травня. Вночі російські війська атакували житловий масив Харкова – Північну Салтівку. Окрім того, під вогнем опинилися міста в Харківській області – Золочів, Чугуїв, Лозова, Дергачі.

У Харківській ОВА повідомили, що Ізюмський напрямок залишається найгарячішим у регіоні. Раніше там окупанти намагалися вести наступальні дії, проте Збройні Сили України не залишили їм шансів.

До уваги – наслідки чергових обстрілів Харкова: дивіться відео