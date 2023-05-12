По ньому стріляли свої ж росіяни: командир роти 92 ОМБр розповів, як окупант здався в полон

Напередодні українським бійцям вдалося взяти в полон окупанта. Це корисно як для обміну, так і для отримання розвідінформації про ситуацію у ворожих військах.

Цікаво, що самі росіяни намагалися обстрілювати свого вояку, що є нормальною практикою для ворожої армії. Про деталі 24 Каналу розповів командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко, підрозділ якого виконував завдання.

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Як вдалося взяти у полон окупанта

За словами Федоренка, спершу було завдано суттєве ураження групі, у якій перебував цей окупант. Він відбився від неї, розуміючи, що на нього чекає вірна смерть. Після цього він зрозумів, що за ним спостерігають з коптера, тож демонстративно відкинув зброю, підійняв руки до гори й жестами показав, що збирається здатися. Потім було прийняте рішення написати записку, щоб дати йому алгоритм дій.

Інша група окупантів, яка перебувала дещо далі, вела по ньому прицільний вогонь, щоб не здався у полон. Але росіяни перебували під вогневим контролем Сил оборони, тож влучити не вдалося.

Для російського окупаційного війська абсолютно нормальна практика дострілювати своїх поранених й виставляти загородзагони, які не дають можливості відступати. Нічого нового не відбулося. Як довго суспільство Росії буде терпіти ставлення гірше, ніж до худоби? На мій погляд, це питання часу,

– стверджує боєць.

Попри пропаганду, зазначає Федоренко, російські загарбники розуміють, що Україна дотримується міжнародних конвенцій з утримання військовополонених. Варто лише подивитися, в якому стані додому повертаються російські солдати, а в якому українські захисники.

"Вони і хотіли б здаватися у полон більш інтенсивно, але через те, що працюють спеціальні групи, і у них є чітка директива розстрілювати усіх, хто відбився, їм не вдається робити це масово. Але знов-таки питання часу", – підсумував командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко.

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