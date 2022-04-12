По сусідству з Україною може з'явитися ще одна Білорусь, але є кілька "але"

Орбан щосили рівняється на Путіна, ідеалізуючи його систему правління. Хоча насправді те, що робить сам угорський урядовець, більше схоже на раннього Лукашенка. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Мімікрія під Лукашенка

Оці перші кроки до авторитаризації держави, до підминання її під себе і дружба з Росією. Радше це нагадує білоруську модель. Чи стане Угорщина повноцінною Білоруссю, тією яку ми бачимо зараз? На заваді цьому є два моменти.

До теми Орбан щосили рівняється на Путіна, але більше нагадує раннього Лукашенка, – інтерв'ю з експертом

Перший – це те, що Лукашенко пройшов довгий шлях у 20 років. Не думаю, що Орбан протримається при владі ще 20 років. Звісно, він казав, що ще 8 років йому б не завадило побути при владі, аби втілити всі свої програмні цілі, але 8 – не 20. У якийсь момент він піде на політичну пенсію суто з природніх причин.

І другий момент, який, я думаю, стане цьому на заваді – це надто тісна інтеграція Угорщини у ЄС. Вона не зможе перервати всі ці зв'язки.

Європейський моноліт

Коли Лукашенко будував свою Білорусь, вона не входила в жоден блок чи об'єднання, а, отже, йому було простіше. Орбану, аби створити щось таке, необхідно буде попередньо зруйнувати зв'язки, які вже існують.

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Ми пам'ятаємо, скільки тривав Брекзит суто формально. Це був довгий серіал з виходом Британії. Притому, що начебто це було за згодою сторін. Не думаю, що сценарій буде настільки катастрофічним.

Хоча так, проблеми він створює, і перебування нинішньої Угорщини з її зв'язками з РФ у Євросоюзі створює проблеми передовсім для останнього.

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