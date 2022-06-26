По центру Києва вдарили 4 російські ракети, – Подоляк

Вранці 26 червня ворог завдав ракетного удару по житловому сектору Києва. Відомо про загиблих та постраждалих. Михайло Подоляк порівняв дії росіян із тим, як чинять терористичні організації.

Як зазначив радник голови Офісу президента твітері, російські війська завдали ударів по центру Києва 4 високоточними ракетами.

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Реакція Подоляка на обстріли Києва

Подоляк розповів, що по житловій інфраструктурі росіяни били навмисно.

Ранок неділі розбудив Київ не співом птахів, а вибухами. 4 "високоточні" російські ракети вдарили по житлових об'єктах у центрі столиці,

– йдеться у його повідомленні.

Проте, за його словами, росіян, як і інших терористів, очікує розплата за свої злочини.

"Друга армія світу" нічим не відрізняється від талібів чи "Хезболли", які знищують цивілізацію. Але на терористів завжди чекає один фінал – розплата,

– прокоментував радник ранкові обстріли.