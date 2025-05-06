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24 Канал Головні новини По цивільній інфраструктурі: Росіяни атакували балістикою передмістя Сум
6 травня, 18:11
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По цивільній інфраструктурі: Росіяни атакували балістикою передмістя Сум

Ірина Марціяш

Російські війська вкотре тероризують українські міста. Так, окупанти ввечері атакували передмістя Сум.

Попередньо, ворог вдарив ракетою по цивільній інфраструктурі. Про це пише 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА.

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Атака по Сумах 

В ОВА повідомляють, що російські військові атакували передмістя Сум близько 17:30. Попередньо, противник вдарив ракетою по уивільній інфораструктурі.

Попередньо, ворог вдарив по цивільній інфраструктурі балістичною ракетою,
– ідеться в повідомленні.

Наразі наслідки атаки росіян уточнюються. 