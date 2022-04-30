По всій лінії фронту на Донеччині окупанти завдають ударів з артилерії та авіації

Наразі у Донецькій області тривають важкі бої. Російські окупанти не полишають спроб захопити регіон та ведуть активний наступ.

Так, ворог завдає авіа- та ракетних ударів по всій лінії фронту. Російська артилерія продовжує обстрілювати позиції ЗСУ, а також цивільні та інфраструктурні об'єкти. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

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Ситуація у Донецькій області

Росіяни намагались прорватися у Мар'їнку, Красногорівку та Новомихайлівку, але наткнулися на сильний опір Збройних Сил України й зазнали невдачі. Також ворог продовжує активно обстрілювати з артилерії місто Лиман та прилеглі до нього громади.

Тим часом в Очеретинській територіальній громаді почали самознищуватись міни, які вчора вночі окупанти розкидали за допомогою РСЗВ "Смерч". Вибухи продовжуються, але, на щастя, поки що ніхто не постраждав.

Натомість у Маріуполі ситуація без змін – стабільно важка.

Головне з лінії фронту:

Росія намагається активно наступати на Харківщині, а також у Луганській та Донецькій областях. Росіяни хочуть захопити Донбас, щоб отримати сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму.

За минулу добу ЗСУ відбили 14 атак ворога на території Донецької та Луганської областей.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ чинять потужний опір. На Харківщині захисники вже повернули під наш контроль деякі міста, а на Донеччині та Луганщині ворог не може прорватися до адмінкордонів областей.

Також окупанти мітять на Запоріжжя. Згідно з даними Пентагону, частина ворожих військ вирушила з району Маріуполя у бік Запорізької області. Втім, штурм Маріуполя триває – місто обстрілюють та бомбардують, як і раніше.

Станом на ранок 30 квітня офіційно в Україні нарахували 23 200 мертвих окупантів. Але зауважимо, що статистика може бути занижена, адже неможливо вести точні підрахунки у розпал активних бойових дій.

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