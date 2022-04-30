По всій лінії фронту на Донеччині окупанти завдають ударів з артилерії та авіації

30 квітня 2022 , 10:53
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Наразі у Донецькій області тривають важкі бої. Російські окупанти не полишають спроб захопити регіон та ведуть активний наступ.

Так, ворог завдає авіа- та ракетних ударів по всій лінії фронту. Російська артилерія продовжує обстрілювати позиції ЗСУ, а також цивільні та інфраструктурні об'єкти. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

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Ситуація у Донецькій області

Росіяни намагались прорватися у Мар'їнку, Красногорівку та Новомихайлівку, але наткнулися на сильний опір Збройних Сил України й зазнали невдачі. Також ворог продовжує активно обстрілювати з артилерії місто Лиман та прилеглі до нього громади.

Тим часом в Очеретинській територіальній громаді почали самознищуватись міни, які вчора вночі окупанти розкидали за допомогою РСЗВ "Смерч". Вибухи продовжуються, але, на щастя, поки що ніхто не постраждав.

Натомість у Маріуполі ситуація без змін – стабільно важка.

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Автор: Анастасія Кушпіт