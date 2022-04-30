По всій лінії фронту на Донеччині окупанти завдають ударів з артилерії та авіації
Наразі у Донецькій області тривають важкі бої. Російські окупанти не полишають спроб захопити регіон та ведуть активний наступ.
Так, ворог завдає авіа- та ракетних ударів по всій лінії фронту. Російська артилерія продовжує обстрілювати позиції ЗСУ, а також цивільні та інфраструктурні об'єкти. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
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Ситуація у Донецькій області
Росіяни намагались прорватися у Мар'їнку, Красногорівку та Новомихайлівку, але наткнулися на сильний опір Збройних Сил України й зазнали невдачі. Також ворог продовжує активно обстрілювати з артилерії місто Лиман та прилеглі до нього громади.
Тим часом в Очеретинській територіальній громаді почали самознищуватись міни, які вчора вночі окупанти розкидали за допомогою РСЗВ "Смерч". Вибухи продовжуються, але, на щастя, поки що ніхто не постраждав.
Натомість у Маріуполі ситуація без змін – стабільно важка.
Головне з лінії фронту:
- Росія намагається активно наступати на Харківщині, а також у Луганській та Донецькій областях. Росіяни хочуть захопити Донбас, щоб отримати сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму.
- За минулу добу ЗСУ відбили 14 атак ворога на території Донецької та Луганської областей.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ чинять потужний опір. На Харківщині захисники вже повернули під наш контроль деякі міста, а на Донеччині та Луганщині ворог не може прорватися до адмінкордонів областей.
- Також окупанти мітять на Запоріжжя. Згідно з даними Пентагону, частина ворожих військ вирушила з району Маріуполя у бік Запорізької області. Втім, штурм Маріуполя триває – місто обстрілюють та бомбардують, як і раніше.
- Станом на ранок 30 квітня офіційно в Україні нарахували 23 200 мертвих окупантів. Але зауважимо, що статистика може бути занижена, адже неможливо вести точні підрахунки у розпал активних бойових дій.
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