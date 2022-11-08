По всій Україні 9 листопада відключатимуть світло: регіони з найжорсткішими обмеженнями

Завтра, 9 листопада, у всіх регіонах України діятимуть віялові відключення світла згідно з графіками. Аварійних відключень наразі не передбачають.

11 областей матимуть більше обмежень

Максимум стабілізаційних обмежень прогнозують у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

Увага Відключення світла в Україні триватимуть всю зиму: які ризики повного блекауту

На Львівщині теж вимикатимуть світло

Згідно з розпорядженням Укренерго на Львівщині вводять графік погодинних вимкнень. Відключення відбуватимуться з 8 до 20 год.

Графік впроваджуватимуть не в повному обсязі, тобто виключатимуть не всіх. Час відключення для споживачів складатиме орієнтовно 3 години.

Орієнтовний час відключень:

від 8 до 12 год. — 2 група,

від 12 до 17 год. — 1 група,

від 17 до 20 год. — 3 група.

Аварійних вимкнень не передбачають

В Укренерго нагадали, що обмеження споживачів дозволяють зменшити навантаження на мережі, забезпечити балансування енергосистеми та уникнути додаткових аварій.

Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Слідкуйте за повідомленнями операторів систем розподілу,

– йдеться у повідомленні.

Громадян закликають продовжувати економити струм, особливо в пікові години – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Останні новини про ситуацію з енергосистемою

Українці почали активніше споживати електроенергію. Лише за останній тиждень цей показник зріс на 15 – 20% у порівнянні із минулим тижнем.

Варто переглянути – Що робити, якщо нема світла, газу та води: дивіться відео