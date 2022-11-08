По всій Україні 9 листопада відключатимуть світло: регіони з найжорсткішими обмеженнями
Джерело:Укренерго
Завтра, 9 листопада, у всіх регіонах України діятимуть віялові відключення світла згідно з графіками. Аварійних відключень наразі не передбачають.
11 областей матимуть більше обмежень
Максимум стабілізаційних обмежень прогнозують у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.
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На Львівщині теж вимикатимуть світло
Згідно з розпорядженням Укренерго на Львівщині вводять графік погодинних вимкнень. Відключення відбуватимуться з 8 до 20 год.
Графік впроваджуватимуть не в повному обсязі, тобто виключатимуть не всіх. Час відключення для споживачів складатиме орієнтовно 3 години.
Орієнтовний час відключень:
- від 8 до 12 год. — 2 група,
- від 12 до 17 год. — 1 група,
- від 17 до 20 год. — 3 група.
Аварійних вимкнень не передбачають
В Укренерго нагадали, що обмеження споживачів дозволяють зменшити навантаження на мережі, забезпечити балансування енергосистеми та уникнути додаткових аварій.
Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Слідкуйте за повідомленнями операторів систем розподілу,
– йдеться у повідомленні.
Громадян закликають продовжувати економити струм, особливо в пікові години – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.Зверніть увагу! Українці почали активніше споживати електроенергію. Лише за останній тиждень цей показник зріс на 15 – 20% у порівнянні із минулим тижнем.
Останні новини про ситуацію з енергосистемою
- 8 листопада аварійні відключення світла також не планувалися. Проте екстрений режим відключень все ж таки запровадили у Києві та 7 областях через різке зростання споживання електроенергії.
- Наразі внаслідок атак Росії серйозно пошкоджено близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України. Допомогти подолати наслідки обстрілів зголосилися у ЄС, там пообіцяли надати Україні фінансову допомогу в розмірі 25,5 мільйонів євро.
- Водночас у Києві не виключають, що місту може знадобитися евакуація, якщо станеться повне знеструмлення. Втім, наразі евакуації з Києва не планують, але вивчають різні сценарії розвитку подій.
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