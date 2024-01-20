По всій Україні оголошено повітряну тривогу: у Росії злетів носій "Кинджалів"

20 січня 2024, 12:18
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По всій території України вдень 20 січня оголосили повітряну тривогу. Причиною цього став зліт винищувача МіГ-31К.

Тривога почала ширитися країною о 12:16. Закликаємо українців не нехтувати сигналом повітряної тривоги й пройти в укриття.

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Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

12:27, 20 січня

Наразі про пуски не повідомлялося. Водночас моніторингові телеграм-канали стверджують, що борт прямує і бік Чорного моря. Через це тривога може бути довгою, оскільки МіГ-31К, ймовірно, вилетів на так зване "патрулювання". 

12:19, 20 січня

У Повітряних силах повідомили, що причиною оголошення тривоги є  зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок. Нагадаємо, що МіГ-31К є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", які становлять загрозу для всієї України.


Мапа тривог в Україні станом на 12:19 20 січня 2024 року

12:15, 20 січня

В Україні оголосили повітряну тривогу

Україною почала ширитися повітряна тривога. Закликаємо не нехтувати власною безпекою та пройти до укриття.

Окупанти нещодавно також підіймали МіГ-31К

  • Росіяни вдень 18 січня також підіймали у небо МіГ-31К. Тоді у Росії двічі злітав винищувач. 
  • Першу повітряна тривога була оголошена з 08:48 до 09:13. Тоді минулося без пусків аеробалістичних ракет. 
  • Вже за кілька годин, об 11:45 в Україні вдруге оголосили тривогу через зліт МіГ-31К. Вона тривала до 13:18. На щастя, тоді також минулося без пусків.
  • Варто зазначити, що зльоти бортів МіГ-31К також можуть здійснюватись для передислокації, тренувальних польотів, випробувань тощо. Через це тривога оголошується по всіх областях нашої держави. Окрім того, нерідко злітає також і літак-заправник Іл-78, який разом з МіГ-31К відпрацьовує дозаправку борта у повітрі. 
Автор: Анжеліка Байбак