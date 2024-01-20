По всій Україні оголошено повітряну тривогу: у Росії злетів носій "Кинджалів"
По всій території України вдень 20 січня оголосили повітряну тривогу. Причиною цього став зліт винищувача МіГ-31К.
Тривога почала ширитися країною о 12:16. Закликаємо українців не нехтувати сигналом повітряної тривоги й пройти в укриття.
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Наразі про пуски не повідомлялося. Водночас моніторингові телеграм-канали стверджують, що борт прямує і бік Чорного моря. Через це тривога може бути довгою, оскільки МіГ-31К, ймовірно, вилетів на так зване "патрулювання". Україною почала ширитися повітряна тривога. Закликаємо не нехтувати власною безпекою та пройти до укриття.
В Україні оголосили повітряну тривогу
Наразі про пуски не повідомлялося. Водночас моніторингові телеграм-канали стверджують, що борт прямує і бік Чорного моря. Через це тривога може бути довгою, оскільки МіГ-31К, ймовірно, вилетів на так зване "патрулювання".
Україною почала ширитися повітряна тривога. Закликаємо не нехтувати власною безпекою та пройти до укриття.
Окупанти нещодавно також підіймали МіГ-31К
- Росіяни вдень 18 січня також підіймали у небо МіГ-31К. Тоді у Росії двічі злітав винищувач.
- Першу повітряна тривога була оголошена з 08:48 до 09:13. Тоді минулося без пусків аеробалістичних ракет.
- Вже за кілька годин, об 11:45 в Україні вдруге оголосили тривогу через зліт МіГ-31К. Вона тривала до 13:18. На щастя, тоді також минулося без пусків.
- Варто зазначити, що зльоти бортів МіГ-31К також можуть здійснюватись для передислокації, тренувальних польотів, випробувань тощо. Через це тривога оголошується по всіх областях нашої держави. Окрім того, нерідко злітає також і літак-заправник Іл-78, який разом з МіГ-31К відпрацьовує дозаправку борта у повітрі.