По всій Україні оголошено повітряну тривогу: у Росії злетів носій "Кинджалів"

По всій території України вдень 20 січня оголосили повітряну тривогу. Причиною цього став зліт винищувача МіГ-31К.

Тривога почала ширитися країною о 12:16. Закликаємо українців не нехтувати сигналом повітряної тривоги й пройти в укриття.

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12:27, 20 січня Наразі про пуски не повідомлялося. Водночас моніторингові телеграм-канали стверджують, що борт прямує і бік Чорного моря. Через це тривога може бути довгою, оскільки МіГ-31К, ймовірно, вилетів на так зване "патрулювання". 12:19, 20 січня У Повітряних силах повідомили, що причиною оголошення тривоги є зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок. Нагадаємо, що МіГ-31К є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", які становлять загрозу для всієї України.

Мапа тривог в Україні станом на 12:19 20 січня 2024 року 12:15, 20 січня В Україні оголосили повітряну тривогу Україною почала ширитися повітряна тривога. Закликаємо не нехтувати власною безпекою та пройти до укриття.

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