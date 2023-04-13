По всій Україні оголосили повітряну тривогу: ворог підняв у небо МіГ-31К

Вдень 13 квітня в усіх областях України завили сирени, які сповіщають про загрозу ракетного удару. Людей закликали пройти в укриття і перебувати там до завершення тривоги.

Цього разу тривога була пов'язана з активністю ворожої авіації. Ворог запустив у небо МіГ-31К, передає 24 Канал з посиланням на моніторингові групи.

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У більшості областей оголосили відбій повітряної тривоги.Моніторингові групи також повідомляють про активність тактичної авіації на Півдні. Можливі пуски керованих авіаційних бомб по лінії фронту на Херсонщині, у Запорізькій області та суміжним районам.Окупанти запустили в небо МіГ-31К – носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал" , яку наші засоби ППО не можуть перехопити. МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.Повітряну тривогу оголосили у Києві. Згодом вона швидко поширилася на всю Україну.



Повітряна тривога в Україні 13 квітня / Фото Alerts.ua

Ворог наростив кількість "Калібрів" у Чорному морі

Станом на 12 квітня російські загарбники знову наростили кількість "Калібрів" у Чорному морі. Тому загроза ракетного удару зберігається. Водночас ворог економить ракети і не використовує їх останнім часом. Про це розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами Гуменюк, за ніч у Чорному морі ворог наростив кількість ракетоносіїв. 12 квітня їх було 2 – це надводний фрегатний та підводний човен. Це означає, що сумарний залп "Калібрів" може сягати 12.

Так, станом на 12 квітня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 ворожих кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 12 ракет. В Азовському морі – 1 ворожий корабель. У Середземному морі ворог збільшив корабельне угруповання до 8 ворожих кораблів, з них 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 36 ракет

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що до ракетної атаки росіян потрібно бути готовими в будь-який час. Поки неможливо відповісти, чи варто від росіян очікувати ракетної атаки саме на Великдень, адже ознаки підготовки ворога до ударів є завжди.