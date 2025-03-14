По всій Україні оголосили тривогу: в чому справа

Увечері 14 березня сигнал тривоги лунає по всіх областях України. 24 Канал розкаже, що відомо про це.

Слід сказати, що росіяни люблять піднімати свої літаки чи скеровувати ракети на мирні українські міста та села саме увечері, коли люди їдуть з роботи. А у теплий весняний вечір п'ятниці це виглядає особливо цинічно. І нагадує нам: ворог не залишить нас у спокої за жодних умов.

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Що відомо про тривогу в Україні увечері 14 березня

Повітряні сили о 17:54 пояснили причину тривоги.

Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К,

– написали там.

Ворог уже піднімав МіГ 13 березня. Раніше окупанти тероризували Україну цим літаком частіше.

Нагадуємо, що МіГ є носієм ракет "Кинджал" – про це свідчить літера "К" у його назві.