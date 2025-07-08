По всій Україні – повітряна тривога: у небо злетів МіГ-31К
- У всіх областях України оголошено повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, носія гіперзвукової ракети "Кинджал".
- Зліт відбувся з аеродрому Саваслейка в Росії, Повітряні сили повідомили про загрозу для Житомирської області.
У всіх областях України лунає повітряна тривога ввечері у вівторок, 8 липня. Причиною цьому є зліт МіГ-31К, він є носієм гіперзвукової ракети типу "Кинджал".
24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим силам протиповітряної оборони.
Дивіться також Росія вкотре запустила "Шахеди": тривога дійшла до Київщини
Що про це відомо
Згідно з повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, зафіксовано зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Є загроза застосування ворожих ракет. За попередньою інформацією, фіксують щонайменше 2 борти.
Згідно з оприлюдненими даними, зліт повітряних бортів відбувся з аеродрому Саваслейка, розташованого у Нижньогородській області Росії. Уже відомо про пуски швидкісних цілей. Особлива загроза зберігається для Житомирської області.
Швидкісна ціль на Житомирщині, курс південно-західний,
– повідомляють у Повітряних силах.
Станом на 23:05 у повітрі перебуває 4 борти МіГ-31К. Також є попередня інформація про додаткові пуски "Кинджалів".
Де небезпека через загрозу удару: дивіться карту
Зазначимо, що водночас для України триває загроза ударів безпілотниками типу "Шахед". Через це вибухи прогриміли у Київській області. Місцева влада закликає людей перебувати в укриттях до закінчення тривоги.