По всій Україні була повітряна тривога: оголошували загрозу балістики

21 грудня 2024, 10:33
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Автор: Маргарита Волошина

Повітряну тривогу в усіх областях України оголосили зранку 21 грудня. В Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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11:00, 21 грудня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння. Крім Донецької, Чернігівської та Полтавської областей

10:32, 21 грудня

Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України,
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.

За даними моніторингових каналів, ворог атакує з Астраханської області, з полігону Капустин Яр.