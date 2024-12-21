По всій Україні була повітряна тривога: оголошували загрозу балістики

Повітряну тривогу в усіх областях України оголосили зранку 21 грудня. В Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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