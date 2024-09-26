По всій Україні – оголошували повітряну тривогу: злітав МіГ-31К

По всій Україні оголосили відбій повітряної тривоги. Росія підімала в повітря носій гіперзвукової ракети.

Вдень 26 вересня Росія підняла в повітря МіГ-31К. По всіх регіонах оголосили відбій повітряної тривоги, передає 24 Канал.

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