По всій Україні – оголошували повітряну тривогу: злітав МіГ-31К

26 вересня 2024, 10:50
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Автор: Вікторія Кульженко

По всій Україні оголосили відбій повітряної тривоги. Росія підімала в повітря носій гіперзвукової ракети.

Вдень 26 вересня Росія підняла в повітря МіГ-31К. По всіх регіонах оголосили відбій повітряної тривоги, передає 24 Канал.

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11:16, 26 вересня

Відбій повітряної тривоги.

10:57, 26 вересня

Повітряні сили повідомляють, що два "Кинджали" рухають в напрямку Хмельниччини.

10:53, 26 вересня

Є пуски "Кинджалів". Летить західним курсом.

10:51, 26 вересня

По всій Україні знову оголосили повітряну тривогу.

Злетів носій гіперзвукової ракети типу "Кинджал" МіГ-31К.

10:36, 26 вересня

По всій Україні оголосили відбої повітряної тривоги. 

10:12, 26 вересня

Моніторингові канали пишуть про вибухи у районі Старокостянтинова. 

10:11, 26 вересня

Ймовірною ціллю ракет є Хмельниччина. Про це пишуть моніторингові канали. 

10:05, 26 вересня

Росія запустила ракети

Відомо, що Росія запустила "Кинджал". 

10:04, 26 вересня

Злетів МіГ-31К. Це носій гіперзвукової ракети типу "Кинджал". 

10:03, 26 вересня

В Україні повітряна тривога

По всій Україні оголосили повітряну тривогу. 