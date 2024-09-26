По всій Україні – оголошували повітряну тривогу: злітав МіГ-31К
По всій Україні оголосили відбій повітряної тривоги. Росія підімала в повітря носій гіперзвукової ракети.
Вдень 26 вересня Росія підняла в повітря МіГ-31К. По всіх регіонах оголосили відбій повітряної тривоги, передає 24 Канал.
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Відбій повітряної тривоги. Повітряні сили повідомляють, що два "Кинджали" рухають в напрямку Хмельниччини. Є пуски "Кинджалів". Летить західним курсом. По всій Україні знову оголосили повітряну тривогу. Злетів носій гіперзвукової ракети типу "Кинджал" МіГ-31К. По всій Україні оголосили відбої повітряної тривоги. Моніторингові канали пишуть про вибухи у районі Старокостянтинова. Ймовірною ціллю ракет є Хмельниччина. Про це пишуть моніторингові канали. Відомо, що Росія запустила "Кинджал". Злетів МіГ-31К. Це носій гіперзвукової ракети типу "Кинджал". По всій Україні оголосили повітряну тривогу.
Росія запустила ракети
В Україні повітряна тривога
Відбій повітряної тривоги.
Повітряні сили повідомляють, що два "Кинджали" рухають в напрямку Хмельниччини.
Є пуски "Кинджалів". Летить західним курсом.
По всій Україні знову оголосили повітряну тривогу.
Злетів носій гіперзвукової ракети типу "Кинджал" МіГ-31К.
По всій Україні оголосили відбої повітряної тривоги.
Моніторингові канали пишуть про вибухи у районі Старокостянтинова.
Ймовірною ціллю ракет є Хмельниччина. Про це пишуть моніторингові канали.
Відомо, що Росія запустила "Кинджал".
Злетів МіГ-31К. Це носій гіперзвукової ракети типу "Кинджал".
По всій Україні оголосили повітряну тривогу.