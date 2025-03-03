По всій Україні була повітряна тривога: злітав ворожий МіГ-31К

По всій Україні 3 березня оголосили повітряну тривогу. Причиною став зліт ворожого літака МіГ-31К.

Цей винищувач є носієм гіперзвукової ракети типу "Кинджал". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Росія знову запускала "Шахеди": які області були під загрозою атаки

Що відомо про повітряну тривогу

Оновлення о 12:10. По областях відбій повітряної тривоги через МіГ-31К.

Тривога по всіх областях України пролунала близько 11:43. Повітряні сили розповіли про зліт російського носія гіперзвукової ракети.

Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!

– написали військові.

Всеукраїнська повітряна тривога 3 березня: дивіться на карті

Варто зазначити, що російський МіГ-31К є потенційною загрозою для нашої держави через його здатність переносити гіперзвукову ракету типу "Кинджал", що може оминати українські системи ППО. Цими ракетами країна-агресорка неодноразово обстрілювала нашу державу.

Крім того, МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ, які можуть мати на собі крилаті ракети.



Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

У телеграм-каналі Monitor пояснили, що зльоти бортів МіГ-31К можуть здійснюватись, у тому числі й для передислокації, тренувальних польотів, випробувань тощо. Через це тривога оголошується по всіх областях нашої держави.

Зрештою експерти зазначили, що Повітряні сили зобов'язанні реагувати на такі потенційні загрози, навіть коли ворожі борти перебувають на відстані декількох областей Росії від держкордону України.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.