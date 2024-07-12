По всій Україні оголошували ракетну небезпеку: в чому причина
Росія знову піднімала в небо винищувач МіГ-31К. Через це повітряну тривогу оголошували у всіх областях України.
Про зліт МіГ-31К Повітряні сили оголосили близько 9 вечора. Але доволі швидко ворожий винищувач відійшов від пускових рубежів.
Дивіться також Нова тактика: "Шахед" під час атаки на Україну залетів на територію Білорусі
Ситуація у повітряному просторі
Наразі повітряна тривога оголошена в таких областях: Відбій загрози по МіГ-31К. Повітряні сили повідомили, що зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка". Тривога оголошена по всій країні.
Актуальна мапа повітряних тривог
Наразі повітряна тривога оголошена в таких областях:
Відбій загрози по МіГ-31К.
Повітряні сили повідомили, що зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка". Тривога оголошена по всій країні.
Нагадаємо, що ракета Х-47м2 "Кинджал" становить загрозу для всіх регіонів країни. Вона може долетіти до будь-якого населеного пункту України за лічені хвилини.Оперативно про повітряні тривоги, пуски ракет, "Шахедів" та інші загрози читайте у нашому телеграм-каналі.