По всій Україні була тривога: злітав ворожий МіГ-31К, носій ракети "Кинджал"

По всій Україні ввечері 18 листопада оголосили повітряну тривогу. Злетів ворожий МіГ-31К.

Цей літак є носієм ракети "Кинджал". 24 Канал закликає жителів усіх областей негайно прямувати в укриття.

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Що відомо про повітряну тривогу

Оновлення: о 18:00 по всій Україні пролунав відбій тривоги.

Повітряна тривога по всіх областях України пролунала о 17:38. Повітряні сили попередили про зліт ворожого винищувача.

Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!

– написали військові.

Варто зазначити, що російський МіГ-31К є потенційною загрозою для нашої держави через його здатність переносити гіперзвукову ракету типу "Кинджал", що може оминати українські системи ППО. Цими ракетами країна-агресорка неодноразово обстрілювала нашу державу.

Крім того, присутність поблизу МіГ-31К винищувачів Су-30СМ, здатних нести крилаті ракети, посилює острахи щодо можливої ракетної небезпеки, пов'язані з цим літаком.



Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

Зльоти бортів МіГ-31К також можуть здійснюватись для передислокації, тренувальних польотів, випробувань тощо. Через це тривога оголошується по всіх областях нашої держави.

Повітряні сили зобов'язанні реагувати на такі потенційні загрози, навіть коли ворожі борти розташовані на відстані декількох областей Росії від державного кордону України.

До слова, востаннє ворог запускав по Україні "Кинджали" з літаків МіГ-31К під час масованої ракетної атаки по Україні 17 листопада. Тоді ворог запустив 8 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", з яких наші сили ППО збили 7.

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