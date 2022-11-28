По всій Україні вводять аварійні відключення світла

28 листопада 2022 , 10:02
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Джерело:

НЕК "Укренерго"

Ситуація в енергетичній інфраструктурі України і далі є критичною. Через це 28 листопада в усіх областях нашої країни запровадили аварійні відключення світла

Чому в Україні повертаються до аварійних відключень світла

Ввести аварійні відключення світла НЕК "Укренерго" вирішило через стрімке зростання дефіциту потужності. Наразі він складає 27%.

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Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях. Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов,
– пояснили в компанії.

Після того, як причини аварійних відключень усунуть, блоки повернуть у роботу. Це зменшить дефіцит в енергосистемі та скоротить обсяги обмежень для споживачів.

В "Укренерго" додали, що контрольовані аварійні відключення дозволяють збалансувати енергосистему та уникнути аварійних ситуацій у мережах.

Російські окупанти здійснили вже 7 хвиль ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Масштаби руйнувань – дуже великі. Енергетикам доводиться працювати цілодобово.

Зверніть увагу! Справитися з результатами обстрілів об'єктів енергетики Україні активно допомагає Литва. Вона надіслала в нашу країну вже 114 трансформаторів, а загалом планує надати 252 трансформатори. Крім того, литовські енергетичні компанії вже надіслали 3 мільйони євро на реконструкцію енергетичного сектору України, у планах – ще 2 мільйони євро.

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Автор: Софія Мінджоса