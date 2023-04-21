По всій Україні була загроза удару "Кинджалом": оголошували тривогу

По всій Україні ввечері 21 квітня оголосили повітряну тривогу. У Росії злетів МіГ-31К, який є носієм ракети "Кинджал".

Цю гіперзвукову ракету наші засоби ППО не можуть перехопити, тому тривогу оголошують у всіх областях.

До речі Нічні тривоги через БпЛА: відомо про 8 збитих на Київщині та влучання на Полтавщині

Моніторингові групи повідомили, що МіГ-31К злетів на аеродромі "Саваслейка" в Росії. Літак можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.

Однак через пів години, близько 19:00, оголосили відбій по областях. МіГ відійшов від пускових рубежів.

Де оголосили тривогу

Київ та Київська область,

Волинська,

Львівська,

Івано-Франківська,

Тернопільська,

Чернівецька,

Закарпатська,

Рівненська,

Житомирська,

Черкаська,

Кіровоградська,

Вінницька,

Хмельницька,

Чернігівська,

Сумська,

Полтавська,

Харківська,

Дніпропетровська,

Одеська,

Миколаївська,

Херсонська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Луганська,

АР Крим.

Нічна тривога в Україні

Напередодні, в ніч на 21 квітня, в усіх областях пролунав сигнал повітряної тривоги. Спочатку також повідомляли про зліт носія "Кинджалів", однак потім проінформували про пуск "Шахідів" на Півночі.

На підльоті до Києва було виявлено і збито близько 8 ворожих цілей. Попередньо, минулося без жертв та руйнувань. На Полтавщині внаслідок атаки БпЛА є руйнування цивільної інфраструктури та пожежа; попередньо, постраждалих немає.