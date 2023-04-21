По всій Україні була загроза удару "Кинджалом": оголошували тривогу

21 квітня 2023, 18:29
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Карта повітряних тривог

По всій Україні ввечері 21 квітня оголосили повітряну тривогу. У Росії злетів МіГ-31К, який є носієм ракети "Кинджал".

Цю гіперзвукову ракету наші засоби ППО не можуть перехопити, тому тривогу оголошують у всіх областях.

До речі Нічні тривоги через БпЛА: відомо про 8 збитих на Київщині та влучання на Полтавщині

Моніторингові групи повідомили, що МіГ-31К злетів на аеродромі "Саваслейка" в Росії. Літак можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.

Однак через пів години, близько 19:00, оголосили відбій по областях. МіГ відійшов від пускових рубежів.

Де оголосили тривогу

  • Київ та Київська область,
  • Волинська, 
  • Львівська,
  • Івано-Франківська,
  • Тернопільська,
  • Чернівецька,
  • Закарпатська,
  • Рівненська,
  • Житомирська,
  • Черкаська,
  • Кіровоградська,
  • Вінницька,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Сумська,
  • Полтавська,
  • Харківська,
  • Дніпропетровська,
  • Одеська,
  • Миколаївська,
  • Херсонська,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Луганська,
  • АР Крим.

Нічна тривога в Україні

Напередодні, в ніч на 21 квітня, в усіх областях пролунав сигнал повітряної тривоги. Спочатку також повідомляли про зліт носія "Кинджалів", однак потім проінформували про пуск "Шахідів" на Півночі.

 На підльоті до Києва було виявлено і збито близько 8 ворожих цілей. Попередньо, минулося без жертв та руйнувань. На Полтавщині внаслідок атаки БпЛА є руйнування цивільної інфраструктури та пожежа; попередньо, постраждалих немає.

Автор: Ольга Музика