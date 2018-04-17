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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

По Сирії завдали нового ракетного удару, – ЗМІ

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Авіабаза Шайрат
Авіабаза Шайрат / фото з відкритих джерел

Сирійські ЗМІ повідомляють, що урядові системи протиповітряної оборони відбили нову ракетну атаку, ціллю якої була військова авіабаза Шайрат неподалік міста Хомс.

Про це повідомляє ВВС.

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Зазначається, що нібито вдалося збити близько дев'яти ракет на підльоті до цілей. Жертв та руйнувань немає, стверджує видання САНА.

За даними з інших джерел, три з цих дев'яти ракет були збиті над військовим аеропортом Думар неподалік Дамаска.

Поки що інформація про те, хто випустив ракети офіційно не повідомлялася. Однак інформаційний портал Al Masdar поширив дані, що ракети випустили сили Ізраїлю. Ізраїльська армія цю інформацію не підтверджує.

Пентагон США вже заявив, що не проводив жодних дій у згаданих регіонах.

Теги: Війна у Сирії Новини Ізраїля
Джерело: 24 Канал
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