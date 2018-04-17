По Сирії завдали нового ракетного удару, – ЗМІ

Сирійські ЗМІ повідомляють, що урядові системи протиповітряної оборони відбили нову ракетну атаку, ціллю якої була військова авіабаза Шайрат неподалік міста Хомс.

Про це повідомляє ВВС.

Читайте також: Захід активніше підтримуватиме Україну: експерт про загострення стосунків США і Росії

Зазначається, що нібито вдалося збити близько дев'яти ракет на підльоті до цілей. Жертв та руйнувань немає, стверджує видання САНА.

За даними з інших джерел, три з цих дев'яти ракет були збиті над військовим аеропортом Думар неподалік Дамаска.

Поки що інформація про те, хто випустив ракети офіційно не повідомлялася. Однак інформаційний портал Al Masdar поширив дані, що ракети випустили сили Ізраїлю. Ізраїльська армія цю інформацію не підтверджує.

Пентагон США вже заявив, що не проводив жодних дій у згаданих регіонах.