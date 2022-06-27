Побачили істинне обличчя Путіна, – журналіст пояснив ставлення британців до допомоги Україні

Українські захисники продовжують героїчно захищати нашу державу від російських окупантів. У цій боротьбі Україну сильно підтримують британці.

Абсолютно очевидно, що у Великій Британії громадська думка на стороні України. Про це 24 каналу розповів журналіст з Лондона Андрій Остальський.

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За його словами, британці раніше інших побачили істинне обличчя Путіна. Для них "останньою краплею" був замах на Скрипалів у Солсбері. Тоді це ледь не перетворилося на величезну трагедію з масовим отруєнням людей "Новачком". Це стало великим шоком, який все ще до кінця не пройшов.

Люди ставили питання: "Як це можливо? Що це за президент? Що це за країна?". Тобто вони були готові до того, що потім сталося з Україною. Можливо, тому вони відчувають тонше та сильніше, ніж інші європейці, те, що відбувається. А також те, що обовʼязково потрібно завадити цій агресії,

– повідомив Андрій Остальський.

Проте він зазначив, що британців скоро чекає неминуче підняття цін. Розганяється Інфляція, особливо на енергоносії, що може спричинити певні "тріщинки" у їх ставленні.

Андрій Остальський пояснив, що справа не тільки в пропаганді Путіна, хоч вона працює теж, адже в неї вкладають величезні гроші. Проте Breksit, Covid-29 та війна Росії проти України – це все може разом може вдарити по кишенях британців і вплинути їх настрої. "Але я вірю в стійкість британського народу", – зазначив журналіст з Лондона.

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