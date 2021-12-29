Побачимо, – Байден про можливу зустріч з Путіним вже у січні

Платформа Стратегічного діалогу безпеки відбудеться 10 січня. Участь у ній візьмуть представники Росії та США. Президент Байден конкретно не відповів, чи зустрічатиметься в цей час з главою Кремля Путіним.

Джо Байден на питання про можливу зустріч з Володимиром Путіним відповів "Побачимо". Такий коментар оприлюднили у Білому домі.

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Перемовини між США та Росією відбудуться 10 січня

Зазначимо, що перемовини між представниками Вашингтона та Москви відбудуться 10 січня. Це всього за кілька днів до консультації щодо безпеки між Північноатлантичним альянсом та Росією.

Темою перемовин, як очікують, буде напруження біля українського кордону. Звісно, обговорять і так звані "договори про безпеку", які США та Альянсу запропонувала Росія. У них мовиться про вимогу Москви щодо нерозширення НАТО.

Можлива зустріч Байдена та Путіна: останні новини

Очна зустріч Байдена та Путіна відбулась у Швейцарії 16 червня.

Востаннє президенти спілкувались у відеоформаті 7 грудня.

Нещодавно Джо Байден припустив, що на часі – нова тривала розмова з главою Кремля.

Проте жодних можливих дат президент США не називав.

Ще одну можливість розмови Путіна та Байдена раніше підтвердили і в Кремлі. Російська сторона припустила, що відбудеться вона до кінця 2021 року.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що "за спиною України нічого не вирішуватимуть". У випадку розмови з Путіним, Байден обов'язково сконтактується і з президентом України.

Актуально Путінський ультиматум – лише димова завіса

Про результати попередніх перемовин Путіна та Байдена дивіться у WTF: