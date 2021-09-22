Побажали нових висот: ОПЗЖ привітали путінську партію з перемогою на виборах
Джерело:ОПЗЖ
Представники "Опозиційної платформи – За життя" вирішили привітати путінску партію з перемогою на виборах до Держдуми Росії. Привітання розмістили на офіційному сайті політсили.
Привітання наповнене нахваленням партії. В ОПЗЖ вважають, що "Єдина Росія" служить інтересам росіян.
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Ба більше, депутати від ОПЗЖ сподіваються на співпрацю з путінською партією. Попри 7 рік війни, політики говорять про відновлення "добросусідських відносин між країнами" та економічне співробітництво.
Бажаємо народним обранцям від вашої політичної сили мудрості, натхнення, професіоналізму, щоб продовжити будувати процвітаючу, успішну державу на вже закладений міцний фундамент, вести Росію до нових цілей і висот,
– сказали нардепи від ОПЗЖ.
Що треба знати про вибори до Держдуми
- Вибори до Держдуми Росії тривали з 17 до 19 вересня 2021 року.
- Окупанти вирішили незаконно долучили до голосування українців, що живуть на Донбасі та у Криму.
- Людей з Донецької та Луганської областей масово вивозили автобусами у Ростовську область.
- Російські паспорти вони отримали прямо біля дільниць. За голосування їм "дякували" їжею.
- Перемогла на виборах партія Володимира Путіна "Єдина Росія" – 49,82% голосів.
- Низка країн заявили, що не визнають результати виборів на окупованих територіях України. Наприклад, підтримку висловили США, Велика Британія та Польща.