У мережі пишуть про "побиття" польськими протестувальниками авто для ЗСУ: позиція посольства

У мережі оприлюднили відео з пошкодженими машинами та написали, що автомобілі для ЗСУ нібито побили польські протестувальники. В Посольстві України у Польщі прокоментували інцидент.

У посольстві заявили, що варто перевіряти інформацію і тільки після цього поширювати.

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Що офіційно кажуть про машини для ЗСУ

У Посольстві України у Польщі пояснили, що українські ЗМІ опублікували інформацію про те, що польські протестувальники начебто пошкодили автомобілі, які перебували в черзі на перетин державного кордону та прямували до України для потреб ЗСУ.

Встановлено, що зазначені автомобілі були пошкоджені ще до прибуття на територію Польщі в країні, звідки здійснювалося їх доставлення. На даний час автомобілі вже знаходяться на території України. Польські аграрії не мають жодного відношення до ситуації, яка була висвітлена ЗМІ,

– заявили у посольстві.

Там закликали перевіряти інформацію, щоб не допустити формування суспільної думки на неправдивих фактах.

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Що відбувається на кордоні