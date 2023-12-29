У Тернополі підлітки жорстоко побили чоловіка з інвалідністю та залишили на морозі
Джерело:Поліція Тернопільської області
Неповнолітні у Тернополі побили 26-річного чоловіка, винесли його у двір будинку і залишили там. Його госпіталізували з переохолодженням важкого ступеня та численними тілесними ушкодженнями.
У поліції Тернопільської області повідомили, що потерпілого у дворі будинку виявила вранці двірник.
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Неповнолітні побили чоловіка і залишили його у дворі будинку
Поліція Тернопільскої області повідомляє, що на місці події працювала слідчо-оперативна група.
У ході перевірки з'ясувалося, що потерпілий – житель Тернополя 1997 року народження. У чоловіка з дитинства інвалідність.
За даними поліції, чоловіка в гості разом з товаришем запросили неповнолітні друзі – сімнадцятирічні хлопець та дівчина, жителі Чортківського району.
Як зазначають у поліції, молоді люди розпивали спиртні напої, а потім між ними виник конфлікт. Неповнолітні почали завдавати удари 26-річному знайомому. Вони били його по голові та тілу руками та ногами, ременем й шваброю. Коли чоловік втратив свідомість, вони винесли його тіло у двір будинку і залишили там.
Потерпілий пролежав на морозі всю ніч і лише вранці його побачила прибиральниця.Довідка! Після огляду медики констатували, що у чоловіка множинні забої голови та тіла, обмороження обох стоп, оскільки він був без взуття.
Слідчі разом з оперативниками карного розшуку Тернопільського райуправління поліції встановили підлітків, які побили чоловіка.
Що загрожує підліткам
Неповнолітнім оголосили підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.
У поліції зазначають, що за дані правопорушення підліткам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Наразі тривають слідчі дії.
Інші випадки побиття в Україні
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- 10 грудня стало відомо, що підозрюваних у смертельному побитті військового у Чорноморську відпустили на поруки. Таке рішення було ухвалено колегією Одеського апеляційного суду.