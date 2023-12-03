Ймовірне побиття Дубінського в СІЗО: поліція перевірила інформацію

У поліції перевірили інформацію про нібито побиття нардепа Олександра Дубінського. Правоохоронці сказали, чи відповідає вона дійсності.

Інформацію про побиття озвучили адвокати Дубінського 2 грудня. Вони ж заявили про це у поліцію.

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Чи справді Дубінського били в СІЗО

Поліція Києва вранці 3 грудня заявила, що перевірила повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень народному депутату у СІЗО.

Правоохоронці заявили, що вони:

отримали від адвоката повідомлення, що протягом двох діб його підзахисному, народному депутатові, раніше затриманому СБУ за підозрою у державній зраді, під час перебування у слідчому ізоляторі наносили тілесні ушкодження;

слідчо-оперативна група поліції Києва прибула до СІЗО, щоб з'ясувати обставини події.

За результатами перевірки, судово-медичного дослідження інформація, викладена у повідомленні, не підтвердилась,

– заявили у поліції.

Тобто там не підтвердили дані про те, що нардепа Олександра Дубінського нібито били в слідчому ізоляторі.

Що цьому передувало

Адвокати нардепа Олександра Дубінського заявили, що нібито його побили невідомі у Лук'янівському СІЗО. Мовляв, нардеп після побиття повідомив про інцидент адвокатам та адміністрації ізолятора.

Йому, мовляв, одразу викликали швидку, яка констатувала на тілі численні гематоми. Також заявляли про підозру на перелом ребер.

Тоді ж адвокати вимагали перевести Дубінського до ізолятора Служби безпеки України. Вони навіть показали лист, у якому нардеп нібито описав все, що з ним відбувалось.

У поліції заявили, що слідчі ізолятори не належать до системи Нацполіції. Однак слідчо-оперативна група виїжджала та працювала за вказаною заявою на місці.