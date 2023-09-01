Хотів "навчити": на Львівщині судитимуть офіцера, який сильно побив підлеглого
Джерело:ДБР
У Львівській області офіцер побив підлеглого на полігоні. Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
За матеріалами розслідування ДБР на Львівщині судитимуть офіцера, який наніс тяжкі тілесні ушкодження прикордоннику. Ймовірно, мовиться про Назара Матвіїшина.
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Опитали 50 свідків
Правоохоронці встановили, що офіцер побив солдата, коли побачив, що той справляє природні потреби неподалік намету. У такий спосіб він нібито хотів "навчити" підлеглого правил поведінки та підвищити власний авторитет серед військовослужбовців.
Працівники ДБР за сприяння відділу безпеки Держприкордонслужби у стислі терміни зібрали необхідні докази, опитали близько 50 свідків, провели слідчі експерименти,
– мовиться в повідомленні.
Відповідно до експертизи, солдат зазнав тяжких тілесних ушкоджень – у нього діагностували закритий розрив печінки та забій підшлункової залози. Зараз він вже завершив лікування та навіть повернувся до служби. Тепер він служить у іншому підрозділі.
Офіцера обвинувачують у перевищенні службових повноважень. Йому загрожує покарання у вигляді ув'язнення на строк до 12 років. Зараз підозрюваний знаходиться під вартою.
Побиття прикордонника на Львівщині: що відомо
- Прикордонника Назара Матвіїшина на полігоні Львівщини нібито побив капітан. Сім'я постраждалого заявила, що такі інциденти відбуваються на постійній основі. Назар Матвіїшин 26 червня потрапив у Львівський клінічний госпіталь Держприкордонслужби із діагнозом гострий апендицит.
- 30-річного військовослужбовця відразу відправили на операцію, проте під час неї лікарі виявили безліч інших травм.
- Державне бюро розслідувань повідомило про підозру офіцеру, який побив підлеглого на полігоні у Львівській області. Постраждалий військовослужбовець вже переніс операцію. Інцидент трапився ввечері 24 червня 2023 року на полігоні у Великих Мостах у Львівській області.