Побив військового під час вручення повістки: що зробили з жителем Сумщини

У Сумській області чоловік агресивно поводився під час спілкування з представниками ТЦК та СП. При спробі вручення повістки він напав на одного з військових.

Поліція Глухова повідомила про інцидент, що стався 12 липня. На Сумщині чоловік не хотів брати повістку в працівників ТЦК і тому побив одного з них.

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Подробиці нападу на військового

Військові зупинили Opel Vivaro для перевірки документів у водія. За кермом перебував 44-річний місцевий житель. Під час спілкування вони запропонували автовласнику отримати повістку, що дуже не сподобалося йому.

Спочатку чоловік почав нецензурно лаятися. А згодом він вдарив своєю головою одного з працівників ТЦК в обличчя. Після цього інциденту водій переїхав на Київщину.

Яка доля спіткала нападника

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом насильства щодо службової особи. За даними поліції, цей водій переховувався від них у Києві. Однак співробітникам поліції вдалося його знайти та затримати у столиці.

Цього чоловіка помістили під цілодобовий домашній арешт. Йому загрожує до 5 років тюрми.

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