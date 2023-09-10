Побиття строковика в Івано-Франківську: як покарали офіцера Нацгвардії
У квітні мережу сколихнуло відео побиття солдата в одній з військових частин на Івано-Франківщині. 6 вересня суд виніс вирок офіцеру Нацгвардії.
Так, Івано-Франківський міський суд визнав офіцера, який лаяв та бив підлеглого, винуватим у вчиненні кримінального правопорушення. Повний текст вироку оприлюднили 8 вересня, пише 24 Канал.
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1,5 року в дисциплінарному батальйоні
Суд встановив, що старший лейтенант, перебуваючи на посаді командира 1 патрульного взводу 2 патрульної роти патрульного батальйону військової частини №1 Нацгвардії, вчинив насильство щодо підлеглого в умовах воєнного стану.
До речі, обвинувачений свою вину визнав. Зокрема, розповів, що 18 березня 2023 у казармі однієї з військових частин наказав підлеглому прибрати територію.
"В обідній період часу обвинувачений повторно мав намір направити потерпілого для прибирання території, однак той відмовився і між ними виникла словесна суперечка та розмова на підвищених тонах. На емоціях обвинувачений завдав потерпілому три – чотири удари в груди та штовхнув на стіл. Обвинувачений у вчиненому щиро розкаявся, зазначив, що шкодує за вчиненим, просив суд суворо його не карати", — йдеться у вироку.
Офіцеру присудили півтора року утримання в дисциплінарному батальйоні.
Суд ухвалив призначити покарання у виді 1 року 6 місяців тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців,
– йдеться у вироку.
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Коротко, що відомо про побиття строковика
- Зауважимо, що у квітні в мережі поширили відео з побиттям. На оприлюднених кадрах лейтенант з кулаками та нецензурною лайкою наказує строковику йти до штабу. На прохання "нормально говорити" він не добирав слів та принижує військового.
- У Західному територіальному управлінні Нацгвардії заявили, що обурені діями офіцера військової частини з Івано-Франківська. Наголосили, що в сучасній армії та у сталому суспільстві немає місця для приниження честі та гідності людини та, зокрема, військовослужбовця.
- Також зазначили, що розпочали службову перевірку та повідомили в ДБР.