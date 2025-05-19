У війську відреагували на заяву ветерана Баглая про побиття та викрадення працівниками ТЦК

23-річний ветеран Андрій Баглай зі Львова поскаржився, що його викрали та побили 5 працівників ТЦК. В Оперативному командуванні "Захід" спростували слова військового.

За словами Андрія, співробітники ТЦК спершу не стали з'ясовувати, ким є затриманий. Вони годину возили його з собою у бусику, і лише тоді запитали дані ветерана. Дізнавшись, що він колишній військовий, залишили його просто на вулиці, передає 24 Канал.

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Що кажуть у війську

Речник ОК "Захід" Олег Домбровський в ефірі "Суспільне. Студія". заперечив слова Баглая.

Він зазначив, що за даним інцидентом було проведене службове розслідування. Встановлено, що 16 травня у Львові працівники ТЦК попросили Андрія Баглая показати свої військово-облікові документи. Втім, чоловік відмовився це робити. Ба більше, за словами Домбровського, ветеран "поводився зверхньо і відповідав військовослужбовцям у некоректній формі". Тоді Баглая запросили до ТЦК. Лише по дорозі до військкомату він розповів, що проходив військову службу і був звільнений з лав ЗСУ за станом здоров'я. Опісля його відпустили.

Також Домбровський спростував, що до ветерана застосовували фізичну силу. В ОК "Захід" вказали, що Баглай не звертався ні до поліції, ні до медзакладів.

Відомо, що 4 з 5 військовослужбовців, які проводили оповіщення, є учасниками бойових дій.