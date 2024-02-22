Катування у ТЦК: перед судом постануть двоє працівників Самбірського військкомату

У Львівській області працівники ДБР закінчили досудове розслідування резонансної справи, яка тривала з осені 2023 року. Мовиться про катування та незаконного позбавлення волі чотирьох чоловіків у Самбірському районному ТЦК.

Водночас працівники ДБР вже завершили розслідування щодо справи колишнього нардепа від ОПЗЖ Вадима Рабіновича. Він постане перед судом за державну зраду.

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Катували та переховували людей

Як зазначили у пресслужбі ДБР, у вересні 2023 року до соцмереж потрапило відео побиття двох чоловіків у приміщенні ТЦК. Мешканці Харкова та Кривого Рогу потрапили до військкомату після того, як намагалися незаконно перетнути кордон із Польщею.

Їх затримали прикордонники й доправили до військкомату для постановки на військовий облік. Пізніше слідство з’ясувало, що у приміщенні військкомату незаконно утримували ще двох чоловіків, затриманих на кордоні.

Повідомляється, що в ТЦК їх змішували "добровільно" пройти ВЛК (військово-лікарську комісію – 24 Канал) для подальшої мобілізації.

Одного з потерпілих утримували в приміщенні військкомату 10 днів, двох громадян – 7 днів, четвертого – 2 дні,

– мовиться у повідомленні ДБР.

Військовослужбовець-водій центру бив чоловіків, погрожуючи зброєю. Робив він це під "наглядом" керівника, який обіймав посаду заступника начальника одного з відділів.

Що загрожує порушникам

У ДБР повідомили, що заступника начальника Самбірського районного ТЦК та СП обвинувачують у неприпиненні кримінального правопорушення, що вчиняється підлеглим. Водночас військовослужбовця-водія — у катуванні та незаконному позбавленні волі.

Обох військовослужбовців уже звільнили з Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Станом на зараз вони зараховані у резерв ЗСУ.

Обвинувальні акти правоохоронці скерували до суду. Заступнику начальника загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років, а водію – до 6 років.

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