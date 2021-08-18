Побиття журналіста на мітингу біля ОП: суд взяв під варту ймовірних нападників

Підозрюваним у нападі на журналіста під час мітингу біля Офісу Президента обрали запобіжні заходи. Одного з них відправили під варту до 16 жовтня.

Адвокат одного з підозрюваних заявив, що "тестостерон зробив свою справу". Проте наголосив, що рішення вважає незаконним. Наполягав на домашньому арешті.

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Іншого підозрюваного відправили під домашній арешт до 15 жовтня, оскільки він неповнолітній, повідомляє "Сьогодні".

Захист каже, що юнака підбурювали

Захисник 19-річного хлопця заявив журналістам, що його клієнт насправді "Не відбитий хлопець, а цілком нормальна людина, який вчинила некрасиво".

Адвокат додав, що під час акції хтось почав підбурювати юнака. Мовляв, говорили, нібито це поганий журналіст, а його підзахисний не зміг критично мислити.

Що каже сам підозрюваний

Хлопець не відповідав на питання журналістів. Однак сказав, що він жалкує та визнає свою провину.

Побиття журналістів на мітингу під ОП: що відомо