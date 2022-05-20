Поблизу Білогорівки ліквідовано майже 500 окупантів: координати надали місцеві сили опору

Завдяки наданій силами спротиву Луганщини інформації, ЗСУ розбили війська Росії поблизу Білогорівки: мінус пів тисячі окупантів та 80 одиниць ворожої техніки. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Наразі на Луганському напрямку ворог зосередив основні зусилля на взятті під повний контроль Сєвєродонецька.

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Плани окупантів

У перших числах травня аналітичний відділ ГІ "Права Справа" отримав оперативну інформацію щодо планів командування російських окупаційних військ здійснити передислокацію особового складу і важкої бронетехніки через понтонну переправу в районі с. Білогорівка.

Білогорівка розташована на кордоні Донецької та Луганської областей. Відстань від селища до дороги Лисичанськ-Бахмут приблизно 7 кілометрів. Варто зауважити, що у разі встановлення противником контролю за дорогою Лисичанськ – Бахмут переривається останній шлях прямого сполучення підконтрольної частини Луганської області з Донецькою областю та рештою України.

9 травня вранці голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що понтонна переправа, яку російські війська 8 травня звели через Сіверський Донець в районі Білогорівки на Луганщині, знищена. Проте бої тривають, оскільки певну кількість військ загарбникам вдалося переправити на інший бік.

Скажу коротко: переправа вже знищена. На ранок. Багато техніки валяється на березі, щось впало в річку,

– сказав він.

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Вранці 10 травня у своєму Telegram-каналі Гайдай повідомив про те, що територія Білогорівки майже зачищена від російських військ, які переправилися річкою.

"Самі понтони і вся їхня техніка вже знищені. На нашому березі опинилися близько 80 рашистів, полювання триває, залишилося трохи", – додав він.

Того ж дня, під час прямих етерів на провідних телеканалах України я зауважив, що інформація щодо знищення понтонних переправ в районі с. Білогорівки частково відповідає дійсності. Річ у тім, що російським окупантам вдалося налагодити декілька понтонних переправ через річку Сіверський Донець.

Самі координати понтонних переправ, місць скупчення важкої бронетехніки і особового складу окупантів поблизу с. Білогорівка отриманні місцевими джерелами "Права Справа" були передані представникам розвідтовариств.

Примітно, що на наступний день ЗМІ з посиланням на Генштаб повідомили, що ЗСУ вщент розбили окупантів, які встановили понтонні переправи й намагалися форсувати річку Сіверський Донець.

ЗСУ розбили окупантів / Фото надано автором

Як повідомлялося, 11 травня російське командування направило близько 550 військовослужбовців 74-ї мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії для форсування річки Сіверський Донець біля Білогорівки, що на сході Луганщини, для оточення українських військ поблизу Рубіжного.

Супутникові знімки показали, що українська артилерія зруйнувала кілька російських понтонних мостів і знищила щільне зосередження російських військ і техніки навколо річки.

За даними Інституту вивчення війни, могли бути вбитими або пораненими до 485 російських солдатів та знищені понад 80 одиниць техніки.

У виданні The New York Times такі втрати росіян назвали катастрофою. Варто зазначити, що у разі успіху цього маневру противника, мовиться про переправу і взяття під контроль с. Білогорівка, угрупування ЗСУ в Луганській області опинилося б перед загрозою повного оточення.

Як повідомлялося раніше, на Луганщині ЗСУ знищили ще одну переправу окупантів поблизу с. Серебрянка. Координати понтонної переправи, місць скупчення важкої бронетехніки і особового складу окупантів були надані аналітичним відділом ГІ "Права Справа".

Ці епізоди російсько-української війни наочно засвідчили той факт, що український рух спротиву на окупованих територіях працює плідно й ефективно, попри складну ситуацію.

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