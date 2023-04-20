Під Бєлгородом вибухнув безпілотник: окупанти традиційно кивають у бік України

20 квітня 2023, 09:19
Читать новость на русском

У Бєлгороді не припиняється хіт-парад "бавовни". Вранці 19 квітня поблизу міста вибухнув безпілотник.

Про це в паніці повідомляють російські ЗМІ. Пропагандисти вже завели свою "шарманку" про винуватість України.

Дивіться також Російська армія перебуває у стані занепаду: скільки часу вона продовжуватиме війну – аналіз CSIS

Що відомо про падіння БпЛА

Зазначають, що саморобний безпілотник з прикріпленим до нього вибуховим пристроєм впав за 2 кілометри від села Муром і вибухнув.

Апарат позбавили зв'язку за допомогою електронної рушниці, і він впав. Під час падіння вибухівка здетонувала. Постраждалих та руйнувань немає.

Де розташоване село Муром: дивіться на карті

Все б нічого – звичайний день у Бєлгороді – однак пропагандисти традиційно взялись звинувачувати у цьому наших воїнів. 

Російські ЗМІ стверджують, що БпЛА нібито запустили з села Стариця Харківської області. А "відважні білгородські прикордонники" оперативно знешкодили дрон.

Поблизу Москви впав БпЛА: деталі

  • 19 квітня у Щокінському районі Тульської області невідомий безпілотник помітили поблизу місцевої теплоелектростанції. Пізніше пропагандисти заявили, що дрон намагався атакувати Першотравневу ТЕС.
  • У мережі поширюють декілька версій щодо того, як приземлили дрон. За однією інформацією, БпЛА врізався у дерево, бо йшов на низькій висоті. Його нібито знайшов місцевий житель.
  • Інші пропагандистські ресурси поширюють версію, що його буцімто приземлили за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Правоохоронці забрали БпЛА без розпізнавальних знаків для подальшого розслідування інциденту.
  • За попередньою інформацією, дрон був носієм вибухівки. Проте пропагандисти, вочевидь, ще не "погодили" цей момент, бо у різних виданнях версії відрізняються. Проте, як і зазвичай, окупанти звинуватили в інциденті Україну.
Автор: Анна Романюк