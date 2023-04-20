Під Бєлгородом вибухнув безпілотник: окупанти традиційно кивають у бік України
У Бєлгороді не припиняється хіт-парад "бавовни". Вранці 19 квітня поблизу міста вибухнув безпілотник.
Про це в паніці повідомляють російські ЗМІ. Пропагандисти вже завели свою "шарманку" про винуватість України.
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Що відомо про падіння БпЛА
Зазначають, що саморобний безпілотник з прикріпленим до нього вибуховим пристроєм впав за 2 кілометри від села Муром і вибухнув.
Апарат позбавили зв'язку за допомогою електронної рушниці, і він впав. Під час падіння вибухівка здетонувала. Постраждалих та руйнувань немає.
Де розташоване село Муром: дивіться на карті
Все б нічого – звичайний день у Бєлгороді – однак пропагандисти традиційно взялись звинувачувати у цьому наших воїнів.
Російські ЗМІ стверджують, що БпЛА нібито запустили з села Стариця Харківської області. А "відважні білгородські прикордонники" оперативно знешкодили дрон.
Поблизу Москви впав БпЛА: деталі
- 19 квітня у Щокінському районі Тульської області невідомий безпілотник помітили поблизу місцевої теплоелектростанції. Пізніше пропагандисти заявили, що дрон намагався атакувати Першотравневу ТЕС.
- У мережі поширюють декілька версій щодо того, як приземлили дрон. За однією інформацією, БпЛА врізався у дерево, бо йшов на низькій висоті. Його нібито знайшов місцевий житель.
- Інші пропагандистські ресурси поширюють версію, що його буцімто приземлили за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Правоохоронці забрали БпЛА без розпізнавальних знаків для подальшого розслідування інциденту.
- За попередньою інформацією, дрон був носієм вибухівки. Проте пропагандисти, вочевидь, ще не "погодили" цей момент, бо у різних виданнях версії відрізняються. Проте, як і зазвичай, окупанти звинуватили в інциденті Україну.