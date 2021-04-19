Побратими попрощались із вбитим на Донбасі бійцем з Грузії

У Мукачево 19 квітня попрощались із загиблим на Донбасі військовим Давидом Шартава. Він був родом з Грузії та служив у 128 окремій гірсько-штурмової бригаді.
Джерело:Закарпатський Легіон - 128 ОГШБр ЗСУ
В приміщенні штабу військової частини відслужили панахиду за вбитим солдатом. Поминальну літію очолив капелан бригади Варсонофій (Руднік).
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Що відомо про загиблого
- Шартава загинув 18 квітня, коли бойовики обстріляли позиції ЗСУ у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
- Чоловік був грузином із Тбілісі. До ЗСУ прийшов у складі "Грузинського легіону", був на передовій з перших років війни.
До речі, в той день постраждав ще один військовий. Йому надали допомогу та забрали до медзакладу.
Загострення на Донбасі: що треба знати
- Останнім часом бойовики на Донбасі активізувались. Вони все частіше використовують у бік ООС прицільні обстріли.
- Від початку 2021 року на Донбасі загинули щонайменше 36 українських захисників.
- Ба більше, Росія нарощує свою присутність біля українських кордонів. Вона стягує туди війська та везе до окупованого Криму зброю й техніку.