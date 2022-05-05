Почалася третя евакуація цивільних із Маріуполя та "Азовсталі" зокрема

Вже почалась третя операція з евакуації мирних людей з Маріуполя. Зокрема, з "Азовсталі".

Деталі розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Важливо Штурм "Азовсталі" триває: захисники під щільним вогнем тримають оборону заводу

Вона повідомила, що забирати людей будуть 6 травня о 12:00. Точка збору та сама – ТРЦ "Порт Сіті".

Верещук поки нічого не сказала щодо "Азовсталі", але про це говорив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш на засіданні Радбезу.

Детальніше поки не говорять

Так, Гутерріш сказав, що третя операція триває. Проте політика ООН полягає в тому, щоб не говорити про жодну з операцій до їх завершення. Це потрібно, аби уникнути її зриву.

Ми повинні продовжувати робити все можливе, щоб витягнути людей із цього пекла,

– додав Гутерріш.

До "Азовсталі" їхав гуманітарний конвой ООН

Заступник генерального секретаря ООН Мартін Гріффітс сьогодні розповідав, що до "Азовсталі" прямує гуманітарний конвой ООН та Червоного хреста. Вирушила колона автобусів, аби вивезти з міста цивільних.

Як пройшла попередня евакуація

Перша евакуація відбулася 1 травня. З території заводу вдалося вивести близько сотні цивільних людей. Зауважимо, що деталі операції тоді теж тримали в таємниці, аби не зірвати. Всі евакуйовані прибули в Запоріжжя.

Штурм "Азовсталі"

Російські війська прорвались на територію "Азовсталі", вони продовжують штурм заводу. Вже третю добу тривають важкі кровопролитні бої. Бійці маріупольського гарнізону мужньо тримають оборону.

Захисники міста нагадують, що крім евакуації цивільних, потрібно терміново забрати поранених військових, яких близько 500. Вони помирають у страшних муках, бо не мають належного лікування. Крім того, потрібно вивезти тіла загиблих героїв, аби Україна могла попрощатись з ними.

До речі, військовий медик з Маріуполя записав звернення до президента Туреччини Реджепа Ердогана. Він просить процедури виведення всіх людей з території "Азовсталі": і цивільних, і військових. Через море від Маріуполя до Туреччини лише 260 кілометрів, тому він переконаний, що це цілком реально.

Дивіться більше – Термінове звернення від "Азову":