З початку війни 31 батальйонно-тактична група ворога втратила боєздатність, – Генштаб ЗСУ
12 березня 2022 , 07:03Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
З 24 лютого 2022 року Україна дає гідну відсіч російським окупантам. У Генштабі ЗСУ розповіли про поточну ситуацію на фронті станом на ранок 12 березня.
Захисники України продовжують чинити опір та стримувати наступ ворога на всіх напрямках.
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Втрати ворога
Від початку бойових дій на території України 31 батальйонно-тактична група агресора втратила боєздатність. До того ж після бойових зіткнень з бійцями Збройних сил України більшість російських підрозділів деморалізовані.
Морально-психологічний стан особового складу армії-агресора продовжує знижуватися. Зокрема, фіксують випадки здачі в полон окремими групами або дезертирство.
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